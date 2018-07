Milan Gattuso | “Ci prepariamo con la testa alla coppa fino al 19 luglio”

Calciomercato Milan - Gattuso : «Da Bacca non voglio sentire discorsi da bischero» : MilanO - "Da oggi pomeriggio l'obiettivo è prepararci con la testa per giocare l'Europa League. L'abbiamo conquistata sul campo. Se poi non la giocheremo, pazienza, andremo alla ricerca di altri ...

Calciomercato Milan - Immobile o Morata? Le indicazioni di Gattuso e Mirabelli : Calciomercato Milan – Prende il via la nuova stagione del Milan, in particolar modo il club rossonero ha intenzione di tornare in Europa dopo l’ufficialità dell’esclusione dall’Europa League arrivata dalla Uefa. indicazioni di mercato da Gattuso in conferenza stampa: “Dico sempre la verità, non sono stati 50 giorni facili per come sono fatto e posso garantire che ho vissuto di peggio anche in club non come il ...

Milan - Gattuso : "Ci prepariamo per l'Europa League. Zaza? Ho Cutrone" : Chissà come se lo immaginava il suo primo raduno da tecnico del Milan, Rino Gattuso. Di sicuro non così, non con un proprietario tecnicamente in default e con un hedge fund pronto a riscuotere le ...

Milan – Tra mercato e futuro - a tutto Gattuso : “ci servono due nuovi giocatori. Bacca? Se vuole le coccole…” : L’allenatore del Milan ha parlato della nuova stagione rossonera, spaziando da Bacca fino ai prossimi obiettivi di mercato Comincia una nuova stagione in casa Milan, i giocatori scendono in campo per il raduno mentre la situazione societaria si fa sempre più intricato. AFP/LaPresse Un argomento che Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha provato a toccare il meno possibile, concentrandosi sul campo e sul mercato “ho sentito ...

Milan - Gattuso : "Ripartiamo senza alibi - ma ci serve tranquillità" : Inizia la stagione dei rossoneri, il ds Mirabelli: "Non faremo mercato tanto per farlo, nessun big ha chiesto la cessione"

Milan - Gattuso : 'Alibi e problemi mettiamoli da parte' : 'Dobbiamo ripartire con grande entusiasmo: alibi e problemi si mettono da parte, siamo qua per lavorare. Poi vedremo dove arriveremo, i problemi ci sono e ci sono stati, ma noi abbiamo il dovere di ...

Milan - al via la stagione : la conferenza stampa di Gattuso e Mirabelli LIVE : Tra campo, mercato e questioni societarie : comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan. I rossoneri - come le altre big della Serie A - si ritrovano oggi per la prima volta a Milanello, per il ...

Ritiro Milan/ Oggi si torna a Milanello : programma dei prossimi giorni e i volti nuovi di Gattuso : Ritiro Mila: inizia Oggi 9 luglio 2018 il lavoro estivo dei rossoneri di Gattuso, in campo a Milanello. Già deciso il programma della giornata come dei prossimi giorni.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:44:00 GMT)

Rocco Commisso rilancia sul Milan : sfida Elliott e Mr Li/ Ultime notizie : “Gattuso mi piace - ecco cosa farò” : Milan al fondo Elliot, Commisso torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera solo fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:58:00 GMT)

Milan - Commisso : "Gattuso mi piace. Voglio chiudere l'affare" : Voglio che il calcio italiano abbia successo e non vedere la Nazionale fuori dalla Coppa del Mondo". Poi frena: "Devo stare attento a quello che dico, perché la maggior parte di questa negoziazione è ...

Calciomercato Milan - Mirabelli in esclusiva : 'Nessuno parte o arriva senza il via libera di Gattuso' : Sulla questione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , che ha confermato come in questo momento la società rossonera sia ferma sul mercato.

Calciomercato Milan - è Simone Zaza l’attaccante per Gattuso [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan ha scelto l’attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso, si tratta di Simone Zaza pronto a tornare in Italia ed a indossare la maglia rossonera. Nelle ultime ore accordo raggiunto con il calciatore per un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione, si tratta di un investimento importante per il club rossonero, accordo raggiunto anche con il Valencia, prestito con obbligo di riscatto ...

Milan - Gattuso a metà : lui pianifica - ma quante ansie : Ma alla fine quante sono queste telefonate giornaliere? Quaranta come sostiene Mirabelli, o «soltanto» cinque come ha detto l'altro giorno Fassone? Si fa per scherzare, ovviamente: il numero conta ...

Milan - Montella : "Gattuso mi diceva che il Milan non era forte..." : L'ex tecnico rossonero: "Era iniziato un progetto ed è stato interrotto in maniera poco giusta, avrei meritato un po' di tempo in più"