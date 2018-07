Milan | Gattuso | ' Alibi e problemi mettiamoli da parte'

Milan - al via la stagione : la conferenza stampa di Gattuso e Mirabelli LIVE : Tra campo, mercato e questioni societarie : comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan. I rossoneri - come le altre big della Serie A - si ritrovano oggi per la prima volta a Milanello, per il ...

Ritiro Milan/ Oggi si torna a Milanello : programma dei prossimi giorni e i volti nuovi di Gattuso : Ritiro Mila: inizia Oggi 9 luglio 2018 il lavoro estivo dei rossoneri di Gattuso, in campo a Milanello. Già deciso il programma della giornata come dei prossimi giorni.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:44:00 GMT)

Rocco Commisso rilancia sul Milan : sfida Elliott e Mr Li/ Ultime notizie : “Gattuso mi piace - ecco cosa farò” : Milan al fondo Elliot, Commisso torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera solo fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:58:00 GMT)

Milan - Commisso : "Gattuso mi piace. Voglio chiudere l'affare" : Voglio che il calcio italiano abbia successo e non vedere la Nazionale fuori dalla Coppa del Mondo". Poi frena: "Devo stare attento a quello che dico, perché la maggior parte di questa negoziazione è ...

Calciomercato Milan - Mirabelli in esclusiva : 'Nessuno parte o arriva senza il via libera di Gattuso' : Sulla questione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , che ha confermato come in questo momento la società rossonera sia ferma sul mercato.

Calciomercato Milan - è Simone Zaza l’attaccante per Gattuso [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan ha scelto l’attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso, si tratta di Simone Zaza pronto a tornare in Italia ed a indossare la maglia rossonera. Nelle ultime ore accordo raggiunto con il calciatore per un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione, si tratta di un investimento importante per il club rossonero, accordo raggiunto anche con il Valencia, prestito con obbligo di riscatto ...

Milan - Gattuso a metà : lui pianifica - ma quante ansie : Ma alla fine quante sono queste telefonate giornaliere? Quaranta come sostiene Mirabelli, o «soltanto» cinque come ha detto l'altro giorno Fassone? Si fa per scherzare, ovviamente: il numero conta ...

Milan - Montella : "Gattuso mi diceva che il Milan non era forte..." : L'ex tecnico rossonero: "Era iniziato un progetto ed è stato interrotto in maniera poco giusta, avrei meritato un po' di tempo in più"

Calciomercato Milan - via vai in attacco : Gattuso e Mirabelli cambiano volto al “pacchetto” di centravanti : Calciomercato Milan, continuano le trattative in casa rossonera nonostante le frenate dovute ai ben noti problemi societari con l’Uefa Il Milan deve fare i conti con diversi aspetti extra calcistici in questa calda estate. Dapprima l’estromissione dalle coppe da parte dell’Uefa, ora il ricorso al Tas e la trattativa per la cessione del club con Rocco Commisso. In questo quadro, non certo idilliaco, sta cercando di ...

ROCCO COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO DEL Milan?/ Chi è : nato in Calabria - che feeling con Gattuso e Mirabelli : ROCCO COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO Milan, chi è? L'imprenditore con la grandissima passione per il calcio. E' emigrato negli Stati Uniti dodici anni fa ed è PROPRIETARIO dei New York Cosms.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:16:00 GMT)

Calciomercato Milan - 4 colpi per Gennaro Gattuso : inizia l’assalto alla Champions League - mosse per centrocampo ed attacco [FOTO] : Calciomercato Milan – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma entro le prossime settimane dovrebbero essere concluse alcune trattative per permettere al tecnico Gennaro Gattuso di poter contare su una squadra il più possibile completa già all’inizio del ritiro, un pò come fatto nelle scorsa stagione. In porta è arrivato Reina, con la valigia in mano Donnarumma, il Milan spera di monetizzare il più possibile dalla cessione del ...

Milan - Gattuso svela le mosse : “Arriverà un grande centrocampista” : Gattuso svela LE mosse- Intervistato ai microfoni di “Premium Sport“, Gennaro Gattuso, in partenza per la Russia, ha fatto il punto sul mercato rossonero e sulla stagione che verrà. ARRIVERA’ UN grande CENTROCAMPISTA Gattuso ha annunciato: “Per fortuna non comincia domani il campionato, abbiamo un po’ di tempo. Adesso vediamo cosa deciderà la Uefa, ma […] L'articolo Milan, Gattuso svela le mosse: ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Mirabelli e Gattuso in tribuna per Russia-Arabia - ecco l’obiettivo : Calciomercato Milan – Hanno preso il via i Mondiali in Russia del 2018, partita inaugurale quella tra Russia ed Arabia Saudita, in tribuna presenti Mirabelli e Gattuso, l’obiettivo è quello di visionare da vicino possibili calciatori. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb l’obiettivo numero uno in casa Milan porta a Aleksandr Sergeevic Golovin, centrocampista seguito con attenzione anche dalla Juventus. Nonostante le ultime voci ...

Gattuso : "Il Milan non è fermo sul mercato" : Aspettando novità sul socio da affiancare a Li Yonghong e del verdetto Uefa che potrebbe persino escludere il Milan dall'Europa League, Gennaro Gattuso predica ''tranquillità'' . ''Non è sicuramente ...