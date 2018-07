Milan | al via il raduno Mirabelli e Gattuso | Pensiamo positivo I big non si

Il Milan nelle mani di Elliott - avviata l'escussione del debito : Il destino del Milan è nelle mani del fondo americano Elliott: la parola fine è arrivata lunedì pomeriggio. Il proprietario uscente, il cinese Yonghong Li, non è riuscito a trovare un compratore , l'...

Il Milan nelle mani di Elliott - avviata l'escussione del debito. Li sempre più fuori gioco : Il destino del Milan è nelle mani del fondo americano Elliott: la parola fine è arrivata lunedì pomeriggio. Il proprietario uscente, il cinese Yonghong Li, non è riuscito a trovare un compratore , l'...

Generali : al via trasferimento dipendenti Milano in torre Hadid : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Primo giorno nella torre per Generali Milano. È iniziato oggi il trasferimento di oltre duemila dipendenti del Gruppo, basati a Milano, nella avveniristica torre progettata dall'archistar Zaha Hadid nel quartiere Citylife. I primi a fare il loro ingresso sono stati il pr

Generali : al via trasferimento dipendenti Milano in torre Hadid : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Primo giorno nella torre per Generali Milano. è iniziato oggi il trasferimento di oltre duemila dipendenti del Gruppo, basati a Milano, nella avveniristica torre progettata dall’archistar Zaha Hadid nel quartiere Citylife. I primi a fare il loro ingresso sono stati il presidente Gabriele Galateri, il group ceo Philippe Donnet e il top management della compagnia, insieme ai dipendenti di Alleanza. Il ...

Milan - al via la stagione : la conferenza stampa di Gattuso e Mirabelli LIVE : Tra campo, mercato e questioni societarie : comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan. I rossoneri - come le altre big della Serie A - si ritrovano oggi per la prima volta a Milanello, per il ...

Milan - Elliott avvia la procedura per escutere il pegno : La procedura passerà dal Tribunale del Lussemburgo e dovrebbe concludersi entro 3-7 giorni lavorativi. L'articolo Milan, Elliott avvia la procedura per escutere il pegno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - lunedì via al ritiro fra i dubbi societari : Un ultimo disperato tentativo con un soggetto che potrebbe appartenere al mondo arabo, dopo le trattative sfumate con Rocco Commisso e la famiglia Ricketts : un'ipotesi al quale sono veramente pochi ...

Milano : Sardone - legalità ufficializzata in campo rom via Vaiano Valle : Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Ho effettuato un sopralluogo nel campo rom irregolare di cia Vaiano Valle e ho potuto rendermi conto di persona di quanto l'illegalità sia ormai stata ufficializzata". Lo dice il consigliere comunale e regionale Silvia Sardone (Fi), evidenziando che "in questo campo, ch

Cremona : preso uomo che rapinò filiale banca di via Milano : Milano, 7 lug. (AdnKronos) - E' stato fermato dai Carabinieri l'uomo che lo scorso 18 giugno si è reso responsabile di una rapina all'agenzia della banca Popolare di Cremona di via Milano. Con il volto coperto da sciarpa e occhiali da sole e un taglierino in mano, il rapinatore aveva minacciato una

Expo - la Corte dei conti archivia posizione del sindaco di Milano Sala. Citazione per società ed ex manager Paris : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel procedimento aperto sulla fornitura dei 6mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale. Allo stesso tempo, i pm contabili hanno notificato un atto di Citazione per un danno erariale di oltre 2 milioni di euro nei confronti della società Expo ad altri soggetti, tra cui l’ex manager Angelo Paris. ...

Il Milan ha deciso : via sia Kalinic che Andrè Silva! : Milan pronto a rivoluzionare il pacchetto di attaccanti attualmente in possesso del tecnico Gennaro Gattuso: la situazione Il Milan non versa in una situazione idilliaca dal punto di vista economico, come confermato dal ds Mirabelli. Per puntellare la rosa, il club rossonero dovrà cedere qualche calciatore, andando ad incassare fondi da reinvestire sul mercato. Ebbene, il reparto più rivoluzionato a quanto pare sarà l’attacco. Per ...

Maltempo - tromba d’aria nel Milanese : via tetti edifici : Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici Continua a leggere L'articolo Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici proviene da NewsGo.

Rodriguez via dal Milan?/ In caso di addio rossoneri pronti a puntare su Biraghi : Sull'esterno svizzero del Milan, Ricardo Rodriguez, c'è il Tottenham. La compagine rossonera, in caso di addio, punterebbe tutto su Cristiano Biraghi, calciatore della Fiorentina(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:54:00 GMT)