Migranti | via a controlli valichi in Fvg

Sandro Veronesi scrive a Roberto Saviano : “Mettiamoci il corpo e andiamo sulle navi con i Migranti” : Lo scrittore Sandro Veronesi in un lettera aperta a Roberto Saviano sul Corriere della Sera propone di metterci direttamente il proprio corpo e dare visibilità a quanto accade laggiù, in quel tratto di mare dove la gente viene lasciata morire: "Caro Roberto, pensa se su una di quelle navi ci fosse Totti. Il suo corpo su una di quelle navi farebbe capire a un sacco di persone come stanno le cose, più di mille parole. Sto sognando? Sto dicendo una ...

Migranti - Sandro Veronesi scrive a Saviano “andiamo su navi Ong”/ “Nostri corpi contro la propaganda razzista” : Caos Migranti, Sandro Veronesi scrive lettera a Roberto Saviano: "andiamo sulle navi Ong che salvano vite, i nostri corpi usiamoli contro la propaganda razzista e infame nel Mediterraneo"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Migranti - sotto il tendone del circo si raccontano storie di viaggio e di speranza : “Così combattiamo il pregiudizio” : “Vorrei dedicare questi racconti a chi non è arrivato: anche ognuno di loro aveva la sua storia”. Con questo omaggio si apre lo spettacolo “Caleidoscopio: History of your dreams” che ha debuttato all’interno del festival di circo contemporaneo Cirk Fantastik!, nel Parco dell’Acciaiolo di Scandicci (in provincia di Firenze), lo scorso fine settimana. La magia del circo per raccontare storie di migrazione, sogni ...

Da Saviano a Mannoia tutti con le magliette rosse per i Migranti : Roma, 7 lug., askanews, - Un paese colorato di magliette rosse, da quota 2000 del rifugio Gran Paradiso all'isola di Lampedusa passando per i campi di formazione sui beni confiscati di Libera alla ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui Migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

Migranti - il Papa ringrazia ong e soccorritori : 'Solidarietà unica via' : E' a questo mondo che guardano i giovani'. Il Vaticano segue con attenzione, dice il Papa in basilica, il lavoro della comunità internazionale per rispondere alle sfide poste dalle migrazioni ...

Migranti - stretta di Salvini sulla protezione umanitaria per mamme - malati - bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di rendere più stringenti i criteri per la concessione di questa tutela a donne, bambini, malati e ...

Migranti - Salvini invia una circolare ai prefetti : stretta sulle richieste di asilo : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...

Migranti - stretta di Salvini sul diritto d'asilo per donne incinte - malati - bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di limitare la concessione di questa tutela a donne, bambini e Migranti che affrontano viaggi disperati ...

Migranti - l'accusa di Saviano : 'Il governo finanzia i torturatori' : ' Toninelli, si concentri: finanziare la Guardia costiera libica, che secondo l'Unhcr coincide con i trafficanti di esseri umani, significa fomentare il traffico e non fermarlo. Significa finanziare ...

Migranti - l'accusa di Saviano : 'Il governo finanzia i torturatori' : ' Toninelli, si concentri: finanziare la Guardia costiera libica, che secondo l'Unhcr coincide con i trafficanti di esseri umani, significa fomentare il traffico e non fermarlo. Significa finanziare ...

Migranti : Saviano - governo con torturatori : ANSA, - ROMA, 4 LUG - "Toninelli, si concentri: finanziare la Guardia costiera libica, che secondo l'Unhcr coincide con i trafficanti di esseri umani, significa fomentare il traffico e non fermarlo. ...

Toninelli : Saviano non si permetta di di attaccare Italia su Migranti : Toninelli: salvate 600mila vite in 4 anni Roma – Di seguito il tweet del ministro Danilo Toninelli. “A Roberto Saviano ricordo che i 100 migranti sono naufragati in acque territoriali (non Sar) Libiche. Dove non è consentito entrare. Non si permetta di attaccare l’Italia che ha salvato 600mila vite in 4 anni. Piuttosto ci dia una mano a porre fine al traffico di essere umani”. L'articolo Toninelli: Saviano non si permetta ...

Il prete critica Salvini in chiesa e i fedeli vanno via. "Sbaglia a non accogliere i Migranti" : Il parroco durante l'omelia critica Matteo Salvini che "sta lavorando male" rifiutando di accogliere i migranti e negando l'approdo alle navi delle Ong, e un gruppo di turisti del Trentino per protesta lascia la chiesa dove si stava celebrando la messa. Il fatto è avvenuto nella chiesetta "Gabriele dell'Addolorata - Santa Maria Bambina Addolorata" di Villa Rosa, un paesino tra Martinsicuro ed Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Il ...