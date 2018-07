MIGRANTI | SPATARO | “DIRETTIVE CONTRO ODIO RAZZIALE” Salvini replica | Vuole portare

MIGRANTI : Salvini - da procuratore Spataro idea bizzarra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Forse il procuratore capo di Torino pensa che l’intera Africa possa essere ospitata in Italia? idea bizzarra”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, postando un articolo in cui il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, parla di nuove direttive contro l’odio razziale e di sbarchi: “Non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro ...

Salvini : Spataro in disaccordo su MIGRANTI? si presenti prossime elezioni : Roma – “Sono sorpreso dalle parole del procuratore di Torino. Bloccare i porti non e’ un diritto ma un dovere. Se qualcuno la pensa diversamente puo’ candidarsi alle prossime elezioni”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di una conferenza su un protocollo di prevenzione degli incendi in estate, in merito alle dichiarazioni del procuratore capo di ...

MIGRANTI - Spataro : “non vietare attracco barconi nei porti”/ Procura Torino : “direttive contro odio razziale” : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro "non vietare attracco barconi nei porti italiani". Nuove direttive contro "l'odio razziale ed etnico": la Procura "contro" il Governo(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:12:00 GMT)

MIGRANTI - il procuratore Spataro : «Nessuno può vietare l'attracco a un barcone» : «Nessuno può vietare a un barcone di attraccare. La convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il diritto al non respingimento». Lo ha detto oggi il magistrato Armando...

MIGRANTI - procuratore di Torino Spataro : “Nessuno può vietare a un barcone di attraccare” : Priorità ai reati commessi con finalità di discriminazione etnico-religiosa o di odio razziale. Un pool di magistrati che eviteranno “di richiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto”. Maggiore rapidità nelle indagini necessarie all’individuazione dei responsabili. Lo ha deciso la Procura di Torino che ha emanato specifiche direttive. “In questi ultimi tempi c’è stata una crescita i minacce, ...

MIGRANTI - Moavero : 'Italia non si sfila da impegni internazionali'. Spataro : 'Nessuno può vietare l'attracco di un barcone' : "Non ci sfiliamo dagli impegni internazionali, siamo pienamente dentro e non intendiamo muoverci al di fuori del quadro di diritto internazionale,quindi anche europeo" . Lo ha detto il ministro degli ...

MIGRANTI - il procuratore Spataro : 'Nessuno può vietare l'attracco a un barcone' : 'Nessuno può vietare a un barcone di attraccare. La convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il diritto al non respingimento'. Lo ha detto oggi il magistrato Armando Spataro, procuratore ...

MIGRANTI - il procuratore Spataro : 'Nessuno può vietare l'attracco a un barcone' : 'Nessuno può vietare a un barcone di attraccare. La convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il diritto al non respingimento'. Lo ha detto oggi il magistrato Armando Spataro, procuratore ...