Migranti | Salvini risponde alla lettera di Veronesi a Saviano | «Ottima idea | buon

Mattarella-Salvini - colloquio su Migranti e sicurezza : Roma, 9 lug. -, Adnkronos, - Un incontro "utile, positivo e costruttivo". Così il vicepremier Matteo Salvini, dopo il faccia a faccia al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mattarella vede Salvini : all'ordine del giorno Libia - Migranti e mafie : Incontro questa mattina al Quirinale tra Sergio Mattarella e Matteo Salvini. Il faccia a faccia, iniziato poco dopo mezzogiorno, si è appena concuso. Abienti del Quirinale fanno sapere che il ...

MATTARELLA VEDE SALVINI : “TEMI Migranti E MAFIE”/ Ultime notizie - caso Fondi Lega resta ‘fuori’ dal Colle : SALVINI da MATTARELLA "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "Fondi Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:50:00 GMT)

Salvini da Mattarella : "Incontro positivo". I temi : Migranti - mafie - sicurezza : Il vicepremier e titolare del Viminale a colloquio per mezz'ora col capo dello Stato. Non si sarebbe parlato del rapporto Lega-magistrati

Mattarella a colloquio per mezz'ora con Salvini : si è parlato solo di Migranti e mafie : Faccia a faccia fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell'interno, Matteo Salvini. L'incontro al Quirinale, durato poco più di mezz'ora, è stato definito dal titolare del Viminale "utile, positivo e costruttivo". Salvini ha lasciato il Colle in auto diretto a Palazzo Chigi, per una riunione, convocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul ...

Migranti - la sfida dei preti e delle suore di strada : digiuno e presidio di 10 giorni a Montecitorio contro le politiche di Salvini : Il missionario comboniano, padre Alex Zanotelli I preti, le suore e i vescovi di frontiera ora scendono in piazza con un “digiuno contro le politiche migratorie del Governo”: martedì a mezzogiorno sotto le finestre del Vaticano e poi per dieci giorni sotto quelle di Montecitorio dalle 8 alle 14 ci saranno padre Alex Zanotelli, il vescovo emerito di Caserta monsignor Raffaele Nogaro, don Alessandro Santoro della Comunità delle Piagge di Firenze, ...

Migranti - Salvini : «Porti chiusi alle navi militari internazionali». Ma la Difesa : «Non gli compete» : I segnali di tensione tra i due ministri fluttuavano nella nuvola delle dichiarazioni pubbliche già da qualche tempo. È, però, la prima volta che la divergenza tra il titolare...

Migranti - alta tensione tra Salvini e Trenta sui "porti chiusi" : Una prima crepa, ben visibile questa volta, nella concordia tra Lega e Movimento 5 stelle. tensione tra ministeri di Interno e Difesa. Dopo le parole del ministro Matteo Salvini - che ha parlato di uno stop...

Migranti - «stop alle missioni internazionali». Ma la Difesa blocca Salvini : Viminale contro Palazzo Baracchini. Interno contro Difesa. Diventa un caso politico, qui l'articolo di Fiorenza Sarzanini , lo sbarco avvenuto sabato sera al porto di Messina del pattugliatore ...

Migranti - Salvini : "Stop anche a missioni internazionali". La Difesa : "Non competente" : In 106 sbarcano in Sicilia a bordo di un pattugliatore irlandese. Il Viminale anticipa le richieste che porterà al vertice di Innsbruck, ma è scontro con un altro ministero

Migranti - Salvini : 'Porti chiusi anche alle navi internazionali' Ma la Difesa : 'Non gli compete' : Dopo lo sbarco a Messina di 106 Migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea, a guida italiana, Eunavformed , Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti ...

Sbarco di 106 Migranti a Messina - Salvini : «Porti chiusi anche a navi militari europee». Ma la Difesa : «La competenza non è del Viminale» : Dopo lo Sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea (a guida italiana) Eunavformed, Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti...

Migranti - è scontro tra i ministri Salvini e Trenta : Improvviso scontro tra il ministero della Difesa e quello dell'Interno in materia di Migranti. "Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni. Ciò che va cambiato sono le regole di ingaggio della missione e per farlo occorre farlo nelle sede competenti, non a Innsbruck", dove tra pochi giorni si terrà ilil vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione europea. A dirlo, come riportano le agenzie di stampa, sono fonti ...

Pattugliatore irlandese sbarca a Messina 106 Migranti. Salvini : Porti chiusi alle missioni internazionali : Non solo alle Ong, ma divieto di sbarco anche alle navi internazionali che si trovano nel Mediterraneo. E' la richiesta che il governo italiano porterà la prossima settimana al tavolo europeo di ...