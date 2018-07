Migranti | Prodi maxipiano per l' Africa | ' Si muovano Cina e Europa'

DALLA CINA/ Lao Xi : Ue e Migranti - serve un patto Salvini-Prodi : È luna di miele tra governo e consenso popolare, ma si viaggia sul filo del rasoio. Il governo ha infatti preso 4 iniziative, 3 delle quali hanno senso e una no. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Germania e Italia, piani e calcoli per la fine dell'euro, int. a M. D'AntoniDIETRO LE QUINTE/ I due forni di Salvini preparano il ritorno al voto, di A. Fanna

Protezione umanitaria e no ricorsi Le colpe di Prodi sui Migranti Perché i rimpatri non funzionano : C’è una domanda cruciale per capire lo scandalo migranti e il caso aperto dalla “nouvelle vague cattivista” del ministro dell’Interno Matteo Salvini. La domanda è: perché in Italia, accanto a poche decine di migliaia di veri “profughi”, Segui su affaritaliani.it

Migranti - Prodi : "Parole di Macron intollerabili. Serve la pace in Libia" : L'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi , dice che 'è giusto e condiviso lo sdegno per le dichiarazioni francesi' in merito alla vicenda dei Migranti. In un'intervista a InBlu Radio, il professore ...

Prodi : Migranti bomba a orologeria Ue - basta propaganda illimitata : Roma, 13 giu. , askanews, 'Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca non hanno accettato neanche un migrante. E questi sono i grandi amici di Salvini. In questo momento la migrazione è la più grande bomba ad ...

La stretta di Salvini sui Migranti : 'L'Aquarius approdi a Malta'. La replica : 'non ci compete' : Il ministro dell'Interno alza la voce sui migranti e chiude i porti italiani alla nave della ong Sos mediterranee con 629 persone a bordo. 'Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di ...

La stretta di Salvini sui Migranti : 'L'Aquarius approdi a Malta'. La replica : 'non ci compete' : Salvini alza la voce sui migranti e chiude i porti italiani alla nave della ong sos mediterranee con 629 persone a bordo. Il ministro dell'interno: 'da oggi anche l'italia comincia a dire no al ...

Migranti - Salvini scrive a Malta : Aquarius approdi a La Valletta : Roma, 10 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato una lettera urgente alle autorità maltesi chiedendo che la nave Aquarius con 629 Migranti a bordo sbarchi a la Valletta, in ...