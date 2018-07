Migranti - l’Austria vuole bloccare le richieste d’asilo sul territorio Ue : Rivelato un dossier segreto preparato dal ministero dell'Interno austriaco sulla riforma del sistema d'asilo in Europa. Le domande d'asilo dovrebbero essere presentate fuori dai confini Ue e sarebbero accolti solo coloro che condividono i valori europei, secondo quote stabilite da ogni Stato Ue.Continua a leggere

Migranti - incontro Merkel-Kurz. Cancelliera : “Ue sia unita”. L’austriaco : “Decidiamo noi chi arriva - non scafisti” : “Dobbiamo decidere noi chi arriva in Europa e non gli scafisti”. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz parla da Berlino e ribadisce la linea di Vienna sui Migranti. Proprio l’immigrazione è stata al centro dell’incontro con Angela Merkel che ribadisce quello che va dicendo da giorni: “Sull’immigrazione illegale dobbiamo rispondere in modo unitario. Questo tema ha il potenziale di danneggiare ...