Migranti | il Viminale blocca una nave italiana che ha soccorso 66 migranti

Sbarco di 106 Migranti a Messina - Salvini : «Porti chiusi anche a navi militari europee». Ma la Difesa : «La competenza non è del Viminale» : Dopo lo Sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea (a guida italiana) Eunavformed, Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti...

Salvini - circolare Viminale sui Migranti/ Sindaco Orlando : “Ministro ossessionato - così agevole le mafie” : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Con Salvini al Viminale sbarcati più di 20mila Migranti in meno : L'Europa non si rassegna: vuole che il governo italiano tenga i porti aperti per far sbarcare le navi che, cariche di immigrati clandestini, salpano dalla costa libica. Criticando l'operato dei Paesi europei che stanno "ostacolando il loro lavoro mettendo così a rischio la vita di numerose persone", la commissaria ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, li ha invitati a "fare pieno uso delle capacità di ricerca e di salvataggio ...

Nave con 108 Migranti attracca a Pozzallo dopo l'autorizzazione del Viminale : Si è conclusa questa notte l'odissea dei 108 migranti a bordo della Nave danese, ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. Buone le condizioni di salute dei profughi -

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con Ashour per "imporre" la linea del Viminale : «Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza...

Migranti - confine blindato a Ventimiglia. Il Viminale : «Stavolta non staremo zitti» : Sale la tensione sui nuovi controlli severissimi alla frontiera. Governo in allarme: se la Francia non cambia faremo lo stesso.