Migranti | il colore della pelle non può essere il confine di un uomo

(Di lunedì 9 luglio 2018) Omàr ha lacosì nera che se chiude gli occhi perdi la geografia del suo viso. Saluta, siede, sorride. I piedi sono cuoio sulla sabbia. Svuota lo zaino di oggetti con cui apparecchia la sua merce. Non sono interessato, ma è il benvenuto. Ci distingue il suo italiano e il mio francese, ma entrambi stentati e ci completiamo così. Ha due figli e una moglie, come me. Ha un lavoro, come me. Ci separa l’equatore ma viene dal Madagascar, dove mio zio è missionario da oltre 50 anni. È un attimo esser parenti. I miei figli ci guardano, vedono me e Omàr parlare, ridere, come amici ritrovati. Non serve spiegare. Vedranno che non serve la paura quando fai parte di una “famiglia umana” (per dirla con le parole di Vittorio Arrigoni). Gli chiedo di mostrarmi i braccialetti, non mi interessano ma ne voglio uno, voglio trattenere quest’perché ho bisogno di aver fiducia, ...