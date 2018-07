Migranti | Di Maio | Cambiare regole d' ingaggio missione Ue Renzi | lui e

Migranti. Renzi : su flessibilità Di Maio-Toninelli mentono : Perché per me salvare una vita è più importante di qualsiasi altra cosa al mondo e vale più di un sondaggio elettorale. Aggiungo: noi non abbiamo mai lasciato in mare 600 disperati, ostaggi di una ...

Migranti - Di Maio : 'Cambiare regole Ue - Renzi ha venduto i porti' : "Il nostro obiettivo è cambiare le regole di ingaggio delle missioni" europee sui Migranti. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio sulle polemiche dopo le parole di Matteo Salvini. "Un anno fa sono ...

Di Maio : i tavoli sui Migranti antipasto di quello che avverrà a quelli dell'economia : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha annunciato: «Entro questa settimana nomineremo il capo di Cassa Depositi e Prestiti»

Migranti - Di Maio : 'Muri da parte dell'Europa - emerse loro ipocrisie' : "Non ho visto muri da parte dell'Italia in questi anni, bensì dall'Europa. Ci fa la morale chi i porti ce li ha chiusi, come la Francia o Malta". Lo ha detto il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi ...

Boeri a Salvini : «I Migranti servono - dati parlano da soli» Di Maio lo difende : il video : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

Migranti - Boeri : “Invasione? Disinformazione sistematica. fenomeno sovrastimano”. Di Maio : “Percezione va considerata” : “Ci sono molte verità che purtroppo vengono sottaciute, in Italia c’è una sorta di Disinformazione sistematica. Abbiamo una popolazione che crede che il numero di Migranti sia molto maggiore alla realtà”. Lo ha ribadito il presidente dell’Inps, Tito Boeri, intervenendo alla conferenza nazionale dei servizi in rete della Cisl, che si tiene all’Auditorium del Massimo a Roma. “Si pensa che in Italia ci sia 1 immigrato ogni 4 ...

Inps - Di Maio : “Servono più Migranti regolari? Da Boeri opinioni personali. Suo mandato scade nel 2019” : Alla presentazione della Relazione annuale Inps il presidente dell’ente Tito Boeri pone l’accento sull’importanza dell’apporto dell’immigrazione per sistema pensionistico di tutto i lavoratori e pensionati italiani. Critiche da parte di Boeri anche sulla ‘quota 100‘ che il governo M5s-Lega ha più volte annunciato di voler perseguire per modificare la ‘Legge Fornero’. Al termine della ...

Boeri replica a Salvini : «Migranti servono Dati parlano da soli». Di Maio lo difende Il ministro : pensi a far funzionare l’Inps : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

Migranti - Di Maio : da Francia tanta ipocrisia : "I paesi che si stanno rifiutando di prendere quote di immigrati che arrivano dal Sud del mondo non sono un modello. Ma non lo sono paesi come la Francia che fingono di essere solidali e poi ci respingono gli immigrati a Ventimiglia e chiudono i porti. C'è tanta ipocrisia", ha detto il ...

Migranti : Di Maio - premio a cittadini Lampedusa ma stop a egoismi : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘I cittadini italiani, quelli di Lampedusa per esempio, meriterebbero un premio per la pazienza e la solidarietà dimostrata in tutti questi anni. Ma ci teniamo a dire agli altri paesi: è finita l’epoca in cui ci sobbarchiamo il peso dei loro egoismi e ipocrisie” . Così il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, dal palco della conferenza dei servizi della Cisl ...