Migranti | dal 2015 44 900 soccorsi da navi ' Sophia'

MATTARELLA VEDE SALVINI : “TEMI Migranti E MAFIE”/ Ultime notizie - caso Fondi Lega resta ‘fuori’ dal Colle : SALVINI da MATTARELLA "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "Fondi Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:50:00 GMT)

Dalla Libia partono molti meno Migranti - ma aumentano i rischi di morte in mare : Le Nazioni Unite hanno fatto sapere oggi che, nonostante il numero di migranti e rifugiati che attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Europa sia diminuito drasticamente, la probabilità di morire durante la traversata è cresciuta in modo esponenziale. A rivelarlo, durante una conferenza stampa tenuta oggi a Ginevra è stato il portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) per Asia ed ...

Migranti - Matteo Salvini : “Spostati 42 milioni di euro dall’accoglienza ai rimpatri” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato di aver recuperato 42 milioni di euro dai fondi per l'accoglienza e di averli destinati ai rimpatri degli immigrati irregolari. Ogni anno sono circa 7mila i cittadini stranieri allontanati con la forza dall'Italia, per un costo di oltre 6mila euro ciascuno.Continua a leggere

Salvini - stretta sui Migranti : "Accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra" : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla...

Migranti - bollare come ‘buonista’ chi difende i diritti umani non ci salva dal collasso : I confini nazionali paiono tornare di moda, insieme alla sovranità degli Stati. Gli entusiasti della nuova politica del “parlar chiaro”, che finalmente si sono liberati delle cianfrusaglie retoriche del politicamente corretto progressista (e ce ne sono effettivamente a non finire), trovano il bersaglio perfetto nelle élite cosmopolite, che hanno svuotato gli Stati e la democrazia per colpire i popoli. Seppure volessimo trascurare ...

La maxi-bufala web : 'Migranti pronti a partire dalla Libia'. Ma è la foto dei Pink Floyd a Venezia : La foto bufala dei migranti pronti a salpare da un porto libico da oltre dieci milioni di condivisioni su Facebook. E' solo l'ultimo preoccupante caso di fake news dove in una pagina è stata ...

Migranti : Conte - dall’Italia 12 unità navali alla Libia : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Dall’Italia dodici motovedette destinate alla Libia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa sul dl dignità in corso a Chigi in cui ha fatto il punto, più in generale, sui provvedimenti varati ieri dal cdm. “Il tema immigrazione e’ sotto la nostra costante attenzione”, ha rimarcato il premier. Il decreto approvato nella riunione di ...

Una ruspa che schiaccia i Migranti : è polemica sul gioco che Apple ha dovuto rimuovere dal suo App Store : I migranti rappresentano uno di quei temi di grande attualità che continuano a dividere la politica e l'opinione pubblica. La loro redistribuzione all'interno dei paesi dell'Unione Europa è diventato un estenuante dilemma, un rebus al quale gli stessi politici di Bruxelles hanno più volte ...

Migranti - dall'Italia alla Libia 10 motovedette - 2 navi e 1 - 4 milioni in due anni : L'Italia donerà alla Libia dieci motovedette della Guardia Costiera e due unità navali della Guardia di Finanza. È quanto prevede la bozza del decreto legge all'esame del pre consiglio dei ministri ...