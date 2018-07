Meteo Settimana di fuoco | arriva Caronte | anche 44 gradi 

Meteo - arriva la settimana bollente : in Sicilia e Sardegna temperature sopra i 40 gradi : settimana bollente quella che sta per iniziare domani. Da Lunedì 9 a Domenica 15 Luglio è attesa un' escalation termica che potrebbe farci vivere i giorni più caldi di questa strana Estate . Lo rivela ...

Previsioni Meteo - Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud : super caldo nei prossimi giorni [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud: le temperature sono in sensibile aumento sulle Regioni meridionali, così finalmente l’Estate sta tornando sulla retta via. inizia così la prima ondata di caldo della stagione, che al Sud durerà tutta la settimana: attenzione a Giovedì 5 Luglio, il ...

Meteo - l’estate è arrivata ma ha le ore contate : settimana di afa e bel tempo - pioggia nel weekend : Dopo l'ondata di caldo africano che continuerà per tutto l'inizio della prossima settimana, tornano piogge e grandinate ovunque sull'Italia a partire dal prossimo weekend: tra il 7 e l'8 luglio l'estate lascerà di nuovo lo spazio al tempo incerto.Continua a leggere

Meteo - vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte/ Ma dalla prossima settimana nuovo break temporalesco : Meteo, vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte: temperature in picchiata fino a 40°C ma solo per pochi giorni. Poi l'arrivo di un nuovo break temporalesco e clima fresco.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:33:00 GMT)

Meteo - chi si rivede... torna "Caronte" : fino a 40 gradi la prossima settimana : "Ancora tu? Ma non dovevamo rivederci più?". Dimenticato ormai dal luglio 2017 quando infuocò l'Italia per tantissimi giorni, anche quest'anno Caronte torna a infiammare l'Italia, anche se solo...

Meteo - il maltempo non accenna a placarsi : temporali anche la prossima settimana : Ancora tempo instabile nella giornata di domenica 24 giugno, con piogge e temporali da Nord a Sud. E secondo gli esperti Meteo la situazione non migliorerà nel corso della prossima settimana. Temperature in calo, tornerà a far caldo solo nel corso del prossimo weekend con l’arrivo dell’anticiclone africano.Continua a leggere

Meteo a Roma : le previsioni per il fine settimana : Meteo a Roma: le previsioni per sabato 23 giugno e domenica 24 giugno. Cieli irregolarmente nuvolosi sabato nelle ore diurne ma senza fenomeni di rilievo mentre la nuvolosità tenderà a diradarsi dalla sera. Domenica soleggiato. Meteo a Roma: le previsioni per sabato 23 giugno e domenica 24 giugno Cieli irregolarmente nuvolosi sabato nelle ore diurne ma senza fenomeni di rilievo mentre la nuvolosità tenderà a diradarsi dalla sera. Domenica ...

Meteo - settimana di sole al mattino e temporali al pomeriggio : tempo capriccioso su tutta l'Italia : Sarà una settimana caratterizzata ancora dall'instabilità: in tutta Italia, sole al mattino e temporali al pomeriggio, con un peggioramento nel weekend, a partire da venerdì. Ma c'è una buona notizia: le temperature saranno più che gradevoli, con le massime che sfioreranno i 32 gradi e un caldo ancora sopportabile. L'estate vera, quindi, continua a farsi attendere. L'instabilità sarà dovuta ...

Meteo - caldo in aumento e temporali di calore al pomeriggio : le previsioni per la settimana : “L’anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo nei prossimi giorni soprattutto sull’Europa centrale, ma con interessamento almeno parziale anche dell’Italia” – lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo...

Meteo - inizio di settimana all’insegna del caldo rovente. Poi arrivano grandine e temporali : A partire da lunedì 18 giugno ci sarà bel tempo e alte temperature su tutta l'Italia, ma da venerdì 22 cambia tutto: una violenta perturbazione si abbatterà su tutta la Penisola portando grandinate e nubifragi e allontanando ancora una volta l'estate.Continua a leggere

Previsioni Meteo Mondiali 2018 : pioggia e tempeste potrebbero tornare in Russia all’inizio della prossima settimana : Mentre il bel tempo dovrebbe prevalere in questo weekend, all’inizio della prossima settimana rovesci e temporali potrebbero ritornare a colpire alcune delle località russe che ospitano i Mondiali di calcio 2018. Durante le partite che si giocheranno lunedì 18 e martedì 19 giugno presso 6 località diverse della Russia, giocatori e spettatori potrebbero fare i conti con la pioggia in metà delle località interessate. Qui potrete trovare gironi, ...

