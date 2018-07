Mercedes | l’arte di vincere si impara anche dal saper perdere…

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Frasi velenose, comportamenti ambigui e accuse davvero imbarazzanti: caduta di stile per ladopo la sconfitta di Silverstone Quando si è troppo abituati aperdere diventa complicato. Ne sa qualcosa la, colpita nell’orgoglio e sconfitta su una pista di cui conosce ogni minimo particolare. La Ferrari però ha trovato le armi giuste per detronizzarla, obbligandola a rincorrere e a difendersi, trasformandola da preda a… cacciatore. Il contatto tra Raikkonen ed Hamilton al via ha condizionato certamente la gara del campione del mondo, riuscito comunque a risalire fino alla seconda posizione minimizzando i danni. La manovra del finlandese, però, non è piaciuta affatto al tram di Brackley, scagliatosi con veemenza nel post gara contro la Ferrari, accusata addirittura di essere incompetente o… calcolatrice. Prima Vettel a Le Castellet e ...