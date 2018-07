Mercato | Psg pronto a fare follie | Coutinho o Suarez nel mirino

Juventus-Napoli-Real Madrid-Psg - clamoroso valzer di attaccanti : è il calcioMercato più bello di sempre [NOMI e DETTAGLI] : Il calciomercato è entrato nelle fase caldissima, in particolar sta per prendere il via un clamoroso valzer di attaccante, tanti big sono pronti a cambiare maglia e portato stravolgimenti inaspettati solo fino a qualche giorno fa. Tutto è nato dalla mossa shock della Juventus che sta per piazzare il colpo del secolo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino è ormai ai dettagli, 30 milioni di euro al calciatore per i prossimi 4 anni, ...

CalcioMercato - Buffon supera le visite mediche al Psg. Poi la firma. Lunedì alle 15 la presentazione : Gigi Buffon ha superato le visite mediche con il Paris Saint-Germain, lo riferisce RMC sport. I controlli di rito sono stati effettuati a Parigi, all'ospedale Americano di Neuilly-sur-Seine. Ora è attesa la firma per l'ex portiere della Juventus che si è recato nella sede del Psg, club ...

CalcioMercato folle - il Napoli risponde alla Juventus : pazzesco colpo in arrivo dal PSG : Dopo Cristiano Ronaldo, in Italia arriva un altro grande campione: il Napoli vicino a Di Maria Non solo Cristiano Ronaldo-Juventus: il Calciomercato sembra come impazzito, in positivo. L’Italia va a caccia di big d’eccezione per una Serie A 2018-19 che si prospetta ricca di spettacolo. Mentre tutti i tifosi bianconeri attendono con ansia l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus, a Napoli, i tifosi azzurri sognano ...

CalcioMercato Milan - Buffon ‘scippa’ i rossoneri : cessione eccellente in arrivo - assalto Psg : Calciomercato Milan – Il Milan è stato escluso dall’Europa per la prossima stagione, una tegola non indifferente per il club rossonero che però adesso pensa anche al Calciomercato, previste alcune cessioni eccellenti. Nelle ultime ore circolano notizie che spaventano i tifosi del Milan, le ‘Parisien’ non ha dubbi, Buffon avrebbe indicato in Leonardo Bonucci il difensore perfetto per proteggere la sua porta nella nuova ...

Mercato Milan - il Siviglia vuole Kalinic. PSG in pressing su Bonucci : Mentre in casa Milan si attendono sviluppi sul possibile cambio di proprietà, le big d'Europa puntano alcuni giocatori rossoneri

Mercato - scambio Pogba-Verratti tra United e Psg. Hazard sogna il Real mentre Klopp prepara 180 milioni per Asensio : ROMA - mentre in Italia è il giorno delle firme e delle ufficialità di Nainggolan all'Inter e di Pastore alla Roma, entrano nel vivo le manovre delle big d'Europa tra sogni e giocatori scontenti che ...

CalcioMercato - Buffon vicino al Psg : il club scherza su Twitter : Gigi Buffon è sempre più vicino al Psg, non è un mistero. Tant'è che i francesi non fanno proprio nulla per nasconderlo. Gigi sta per firmare un biennale ma manca ancora l'ufficialità. Tuttavia, il ...

Areola al Napoli / CalcioMercato - superata la concorrenza della Roma : il portiere del Psg a un passo! : Areola al Napoli, Calciomercato: superata la concorrenza della Roma. Gli azzurri ora sono davvero a un passo dall'estremo difensore del Paris Saint German, sarà l'erede di Pepe Reina.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:40:00 GMT)

CalcioMercato - Buffon al PSG : il punto sulla trattativa : Buffon firmerà un contratto di due anni al termine del quale farà da testimonial in tutto il mondo per il PSG.

Pastore alla Roma? / CalcioMercato - accordo col Psg : anche il calciatore ha detto di sì! : Pastore alla Roma? Calciomercato: i giallorossi pensano all'argentino del Paris Saint German nel caso dovesse partire Radja Nainggolan. Il belga sempre più verso l'Inter di Luciano Spalletti(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:40:00 GMT)

CalcioMercato Roma - il sogno è Pastore : offerta al Psg [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Roma – La Roma si candida ad essere sempre più grande protagonista nella prossima stagione, il club giallorosso è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il sogno del club giallorosso è Javier Pastore del Psg, ad un anno dalla scadenza del contratto la trattativa non è impossibile, il calciatore ex Palermo è disponibile anche ad abbassarsi sensibilmente l’ingaggio. Secondo quanto riporta la ...

CalcioMercato : Ronaldo incontra lo sceicco del Psg - pronto a dire “sì”. Tridente da sogno con Neymar e Cavani : Calciomercato PSG- Nasser Al-Khelaïfi, il potente e ricchissimo proprietario dei parigini, avrebbe incontrato, dopo Portogallo-Spagna, Cristiano Ronaldo. Nel corso del colloquio, in cui lo sceicco avrebbe spiegato il progetto per portarlo a Parigi, CR7, lusingato, avrebbe detto “si” al trasferimento. Al-Khelaïfi è pronto a sborsare 250 milioni di euro al Real Madris per portare in Francia il portoghese e formare un Tridente da sogno ...

CalcioMercato Psg - l'ammissione di Neymar : 'Non avrei pagato così tanto per il mio cartellino' : ... "Ora finalmente abbiamo l'opportunità per cancellare l'ultima Coppa del mondo - ha proseguito a Spox.com -. Speriamo di incontrare di nuovo la Germania per la rivincita. Penso che se avessi giocato ...