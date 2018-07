MediaWorld lancia il volantino “Tasso 0% Pensieri” valido online e in negozio

MediaWorld lancia il Tasso 0% Mondiale “regalando” Google Home Mini : MediaWorld lancia il nuovo volantino "Tasso 0% Mondiale", valido sia online sia in negozio dal 7 al 13 giugno 2018: Google Home Mini in regalo con l'acquisto di un televisore e 25 rate a Tasso zero per chi si porta a casa uno degli smartphone proposti. Ecco tutte le offerte. L'articolo MediaWorld lancia il Tasso 0% Mondiale “regalando” Google Home Mini proviene da TuttoAndroid.