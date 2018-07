Matteo Salvini in Russia per incontrare Vladimir Putin

Matteo Salvini toglie 10 euro ad ogni migrante : mezzo miliardo di risparmio : I soldi per gli italiani ci sono. Matteo Salvini li ha rintracciati in modo arguto. “Stiamo lavorando perché il costo

Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini : 'Immigrazione - non ha competenza sulle navi militari' : Dopo lo sbarco a Messina di 106 immigrati, portati da un pattugliatore della missione europea a guida italiana Eunavformed , Matteo Salvini ha annunciato l'intenzione di chiudere i porti anche alle ...

Matteo Salvini blocca le navi militari come le Ong/ Ultime notizie migranti : "musica cambia anche per loro” : Matteo Salvini blocca le navi militari come le Ong: la decisione del ministro dell'Interno e vicepremier annunciata via social dopo lo sbarco a Messina di 106 migranti.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Matteo Salvini - immigrati : stop agli sbarchi anche da navi militari straniere : Prima le navi delle Ong e adesso anche le navi delle missioni militari ufficiali straniere. Matteo Salvini dà un nuovo giro di vite agli sbarchi nel nostro Paese e lo fa dopo che un pattugliatore ...

Aldo Nove : "Matteo Salvini aizza il razzismo becero - ma sui migranti l'Italia è stata abbandonata" : Lo dice quasi con dispiacere, dovendo cedere alla realtà: "Matteo Salvini è l'animale politico più forte che ci sia in questo momento in Italia. Riconoscerlo non significa stare dalla sua parte, ma vuol dire cercare di capire costa sta succedendo nel paese. Punta su questioni demagogiche, aizza il razzismo becero degli italiani, forse per pura propaganda, forse seguendo un disegno preciso – non è ancora chiaro. ...

Salvini - Luigi Bisignani : 'Matteo pronto a offrire a Berlusconi una carica istituzionale' : Il vero obiettivo di Matteo Salvini ? Tornare al voto presto , magari addirittura prima delle elezioni europee che si svolgeranno il prossimo marzo . Ne è sicuro Luigi Bisignani , che lo scrive chiaro ...

Immigrati - la vittoria di Matteo Salvini : immigrati - tornano i respingimenti : Ci sono voluti dieci anni , polemiche, una guerra, centinaia di migliaia di immigrati sbarcati, per tornare al punto di partenza: quello del 2008. Quando l'allora premier italiano Silvio Berlusconi ...

Danilo Toninelli - Matteo Salvini : 'Non siamo di destra - ecco perchè sui migranti lo appoggio' : Una lunga intervista. Per difendere l'operato del governo, e il suo in particcolare, e il 'rapporto' con Matteo Salvini . Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e Infrastrutture, è stato da più ...

La guerra totale a Matteo Salvini Dagli spettri del regime ai 49 milioni : Dalle infondate accuse di nazifascismo ai 49 milioni dell’epoca Belsito e “Trota”. Stanno facendo di tutto per disarcionarlo. L’arma è la più meschina: quella della calunnia, dell’infamia e della minaccia. Mai visto un simile trattamento nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana. Con i suoi predecessori pochissime polemiche Segui su affaritaliani.it

Laura Boldrini - la vergogna dell'ex presidenta sui figli di Matteo Salvini : 'Spero non succeda anche a loro quel che lui fa agli altri bimbi'... : L'ex presidenta della Camera Laura Boldrini è riuscita a toccare il punto più basso della sua già trascurabile carriera politica, tirando in ballo addirittura i figli del ministro dell'Interno Matteo Salvini . Intervistata dal sito Tpi, la deputata di LeU ha commentato la circolare di Salvini che ha invitato i prefetti ...

Magliette rosse per ricordare le morti in mare - Matteo Salvini commenta con ironia : Le Magliette rosse ricordano i pigiamini rossi finiti nella memoria collettiva di tutto il mondo. Quelli che appartenevano ai bambini annegati una settimana fa davanti alle coste della Libia. Era ...

Dagli spettri del regime ai 49 mln La guerra totale a Matteo Salvini Ecco chi sono i suoi carnefici : Dalle infondate accuse di nazifascismo ai 49 milioni dell’epoca Belsito e “Trota”. Stanno facendo di tutto per disarcionarlo. L’arma è la più meschina: quella della calunnia, dell’infamia e della minaccia. Mai visto un simile trattamento nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana. Con i suoi predecessori pochissime polemiche Segui su affaritaliani.it

Renzi all'assemblea Pd : «A forza di fare la guerra al Matteo sbagliato - arriva il governo Salvini» Video : So che non sono l'unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti'. 'Chi in questi ultimi 4 anni anziché dare una mano al progetto ha cercato di demolire il Pd ha distrutto non il Pd ...

Dagli spettri del regime ai 49 mln La guerra totale a Matteo Salvini Ecco chi sono i suoi carnefici : Dalle infondate accuse di nazifascismo ai 49 milioni dell’epoca Belsito e “Trota”. Stanno facendo di tutto per disarcionarlo. L’arma è la più meschina: quella della calunnia, dell’infamia e della minaccia. Mai visto un simile trattamento nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana. Con i suoi predecessori pochissime polemiche Segui su affaritaliani.it