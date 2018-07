Matteo Renzi ammette | “La rottamazione si è fermata a metà | anche per colpa mia”

Il Pd ancora ostaggio di Matteo Renzi : ancora una volta l'assemblea del partito ha mostrato l'incapacità di andare oltre l'ex segretario. Rimandata la sfida con il futuro: contano solo le beghe interne

'Non voglio fare la fine di Matteo Renzi' : Su Luigi Di Maio e il M5s ha infatti affermato: 'Siamo alleati con una forza politica diversa dalla nostra ma devo riconoscere, onore al merito, che ho trovato in Luigi Di Maio e nei 5 Stelle persone ...

Pd - big contro Renzi. Lui : 'Attaccate il Matteo sbagliato - pronto a confronto' : ...delle Europee ai Dem aspettano almeno sei mesi di discussioni congressuali "totalmente concentrate sull'ombelico di una classe dirigente in scontro perenne" mentre il paese vive una stagione politica ...

PD diviso su Renzi. Lui : 'State attaccando il Matteo sbagliato' : Io però non intendo rispondere a nessuna polemica, solo politica: pronto a confrontarmi con tutti, su tutto, dall'Europa e l'immigrazione fino ai vitalizi o ai voucher. Prima o poi sarà chiaro anche ...

Renzi : "Attaccano il Matteo sbagliato" : Io però non intendo rispondere a nessuna polemica, solo politica: pronto a confrontarmi con tutti, su tutto, dall'Europa e l'immigrazione fino ai vitalizi o ai voucher. Prima o poi sarà chiaro anche ...

Pd - il discorso di Cuperlo a Renzi tra ‘Bandiera rossa’ e Morandi : “Matteo - sei ancora qui? Sono in cassa integrazione…” : Scintille tra Matteo Renzi e Gianni Cuperlo all’Assemblea del Pd. Il senatore dem, nel suo discorso, non ha risparmiato critiche alla minoranza interna ai tempi della sua segreteria. Poco dopo, gli ha risposto direttamente dal palco Gianni Cuperlo: “Io non vedo nostalgie, oggi non si può cantare ‘Bandiera rossa’ ma nemmeno sostituirla con ‘Uno su mille ce la fa’ -ha spiegato Cuperlo– Matteo, io posso ...

Pd - Martina vs Renzi : “ingiusti attacchi a Gentiloni”/ Caos Assemblea e Congresso : Matteo non molla - “rivinco” : Caos Pd dopo l'Assemblea: Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:15:00 GMT)

Pd - Martina bacchetta Renzi 'Ingiusto su Gentiloni - basta divisioni'. Sala 'Matteo non è più la guida adatta al partito' : ROMA - All'indomani dell'assemblea del Pd dove l'ex segretario Matteo Renzi ha attaccato la minoranza interna e contestato l'operato dell'ex premier Paolo Gentiloni, arriva la reazione del segretario ...

Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : "Le critiche a Gentiloni sono sbagliate e ingiuste" : Le critiche di ieri di Matteo Renzi a Paolo Gentiloni? "sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise". Lo dice il segretario del Partito democratico Maurizio Martina, interpellato al telefono dall'Ansa. "Basta dividersi così tra noi, io voglio un Pd diverso", aggiunge. "Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese".Dal palco dell'Ergife ieri all'assemblea del Pd, Renzi si è preso la ...

Matteo Renzi contro M5S : "È la vecchia destra" : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha aperto oggi l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico con una sorta di mea culpa, attribuendosi "tutte le responsabilità della sconfitta del PD", pur dicendosi non l'unico responsabile di un tracollo che ha permesso la crescita di Lega e M5S e il loro arrivo al Governo.Nella sua relazione, Renzi ha elencato i dieci motivi alla base della sconfitta elettorale del Partito Democratico alle ultime ...

Il tributo appassionato di Maria Elena Boschi a Matteo Renzi nel giorno dell'elezione di Martina a segretario Pd : "All'assemblea nazionale del Partito Democratico: insieme per portare avanti l'unica vera alternativa ai populismi". Lo scrive su facebook Maria Elena Boschi, deputata del Pd. "In questi 4 anni, con le sue politiche il Pd ha messo al centro il lavoro, i diritti, la cultura: risultati, non la demagogia. Noi siamo #altracosa rispetto alle forze di maggioranza: è radicalmente diversa la nostra idea di futuro per il paese. Un grande grazie a ...

Nel Pd tutto gira ancora attorno a Matteo Renzi : Nella grande sala congressi dell'hotel Ergife, profonda periferia nord di Roma, dalla platea gremita parte un urlo: "E allora Ignazio Marino?". È in quel momento che a Matteo Renzi, per citare un delegato romano "scappa la frizione". Il volto gli si accende, si gira in direzione del contestatore, alza la voce: "Ci rivedremo al congresso, riperderete il congresso e il giorno dopo tornerete ad attaccare chi ha vinto". La platea ...

Nicola Zingaretti : "Matteo Renzi non ascolta mai - è un limite enorme" : "A me quello che più mi ha colpito dell'intervento di Matteo e un po' anche mi è dispiaciuto è che alla fine non si predispone mai all'ascolto degli altri, delle ragioni degli altri. Per un leader è un grandissimo limite". A dirlo è Nicola Zingaretti, che ha commentato con i giornalisti il discorso di Matteo Renzi all'assemblea Pd.Zingaretti continua: "Nostalgia Ds dice Renzi? Caricature di chi non ha ...

Matteo Renzi elenca i 10 motivi per cui il Pd ha perso le elezioni : "Evitiamo le dietrologie: mi prendo le responsabilità di tutto quello che sto per dire. Siccome ci attende una traversata nel deserto, mi prendo la responsabilità di elencare dieci ragioni per cui abbiamo perso". Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento in assemblea Pd."Uno. Sembravamo establishment, anzi lo eravamo. Due. C'è un'ondata internazionale: la volete vedere o fate finta di nulla?", elenca. "Tre. Le divisioni ...