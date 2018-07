MATTARELLA VEDE SALVINI | “TEMI MIGRANTI E MAFIE” Ultime notizie | caso Fondi Lega resta

ilsussidiario

: RT @boostap: ner frattempo se state a rosicà, pensate a mattarella che ha dovuto pijà l'aliscafo dee sei pe vedè quer cojone ae nove e hann… - una_tizya : RT @boostap: ner frattempo se state a rosicà, pensate a mattarella che ha dovuto pijà l'aliscafo dee sei pe vedè quer cojone ae nove e hann… - LaPresse_news : Mattarella vede Salvini: 'Incontro su immigrazione, terrorismo e confisca dei beni dei mafiosi' - AnnaToniolo : RT @boostap: ner frattempo se state a rosicà, pensate a mattarella che ha dovuto pijà l'aliscafo dee sei pe vedè quer cojone ae nove e hann… -

(Di lunedì 9 luglio 2018)da"giudici non in discussione"., incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:50:00 GMT)