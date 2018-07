MATTARELLA-SALVINI Oggi il capo della Lega rischia molto | ecco perché

MATTARELLA riceverà Salvini domani alle 12 : 10.49 - Mattarella riceverà Salvini al Quirinale lunedì alle ore 12 ma con il vicepremier e ministro dell'Interno non si parlerà della decisioni dei magistrati. "Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura" spiega un comunicato dell'ufficio stampa del Quirinale. Salvini aveva bollato le sentenza della Cassazione sul sequestro dei conti della Lega come politica invocando ...

Fondi Lega - domani Salvini da MATTARELLA / Ultime notizie 100 conti in 40 banche : Fico “sentenze da rispettare” : Fondi Lega , indagine su 100 conti in 40 banche : Ultime notizie , Procura cerca soldi scomparsi, domani Sergio Mattarella riceve Matteo Salvini al Colle(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:39:00 GMT)

Sequestro conti Lega : MATTARELLA riceverà Salvini domani : 10.49 - Mattarella riceverà Salvini al Quirinale lunedì alle ore 12 ma con il vicepremier e ministro dell'Interno non si parlerà della decisioni dei magistrati. "Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura" spiega un comunicato dell'ufficio stampa del Quirinale. Salvini aveva bollato le sentenza della Cassazione sul Sequestro dei conti della Lega come politica invocando ...

Fondi Lega - indagine su 100 conti in 40 banche/ Ultime notizie - MATTARELLA riceve Salvini domani : Fondi Lega , indagine su 100 conti in 40 banche : Ultime notizie , Procura cerca soldi scomparsi, domani Sergio Mattarella riceve Matteo Salvini al Colle(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:43:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Martina eletto segretario Pd - domani MATTARELLA riceve Salvini (8 luglio) : Ultime notizie , oggi 8 luglio: Martina eletto segretario del Pd a tempo. Mattarella domani incontra Salvini , ma non si parla di magistratura. Mondiali, Croazia e Inghilterra in semifinale.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Lunedì MATTARELLA riceve Salvini ma il Colle precisa : non è un colloquio sulla magistratura : L'incontro è stato deciso in seguito alla richiesta dello stesso ministro dell'Interno che lo sollecitava per la vicenda del sequestro dei 49 milioni della Lega -

Quirinale - lunedì MATTARELLA riceve Salvini : Ma non si parlerà di giustizia : Teleborsa, - "lunedì a mezzogiorno incontrerò Mattarella. Avrò il piacere di spiegargli le tante cose fatte nel mio primo mese da ministro, per mantenere le promesse, per difendere i confini, per ...