Martina muore prima della maturità | le amiche discutono la sua tesina e qui la ricordano

vanityfair

: Muore prima degli esami, le amiche discutono la tesi. Martina aveva un tumore. Prof chiedono a Miur di riconoscere… - Agenzia_Ansa : Muore prima degli esami, le amiche discutono la tesi. Martina aveva un tumore. Prof chiedono a Miur di riconoscere… - repubblica : Martina muore prima della maturità, le sue compagne discutono la tesina al posto suo [news aggiornata alle 18:22] - Corriere : Le amiche discutono la tesi di Martina. «Lei non c’è più ma vive con noi» -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Aveva preparato la suamentre combatteva il tumore:Natale, 19 anni, si voleva diplomare e aveva messo in campo tutte le sue forze per prepararsi alla. Tre giornidell’inizio degli esami, quella malattia l’ha uccisa, maha ottenuto comunque il suo diploma. L’ultimo giorno degli orali, alcune delle compagnequinta B del liceo linguistico Manzoni di Latina hanno presentato alla commissione la sua, e i professori hanno chiesto al Ministero dell’Istruzione di riconoscere ufficialmente il superamento dell’esame. «Sapevamo quanto impegno ci avesse messo a realizzare il suo lavoro», ci spiega Marta Salvadori, la sua amica e compagna di banco. «Per noi sarebbe stato terribile completare il percorso sapendo che lei non ce l’aveva fatta ad ottenere il diploma. Lo meritava. La sua forza di volontà doveva essere premiata». Durante la lettura del ...