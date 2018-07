Martina | muore di tumore pochi giorni prima della maturità | l’emozionante dedica di

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) “Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci ma ero con te e tu adesso sarai con me per sempre. Buon viaggio, Tiziano“. Lo ha scritto Tiziano Ferro sul suo profilo Instagramndolo a, la ragazza di 19 anni morta dia Latinadell’esame diche fino all’ultimo ha cercato di preparare. Al suo posto hanno discusso al tesina le sue compagne di classe. L'articolodi: l’emozionantedi Tiziano Ferro Meteo Web.