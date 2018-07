Mare ‘assassino’ Ornella | è successo proprio a lei Tanta esperienza non è bastata

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 luglio 2018) La subacquea, è una disciplina pericolosa e non adatta a tutti. Chiunque abbia provato, anche se per poco tempo, sa perfettamente che gli accorgimenti sono molteplici e le cose che potrebbero andar male, ancor di più. È per questo che le scuole certificate di sub, hanno il compito fondamentale di insegnare ai propri alunni di affrontare tutte quelle problematiche che in profondità e a diverse atmosfere di pressione, potrebbero creare tanti problemi all’organismo, a volte addirittura la morte. È quello che probabilmente, almeno fino a prova contraria (nonché la più auspicabile), è capitato ad una donna di Tornio di 50 anni.Bellagarda, che stava facendo un’immersione sul relitto della Haven, al largo della costa di Arenzano vicino a Genova è stata dichiarata ufficialmente “dispersa”. La sub infatti non è risalita assieme ai suoi compagni di immersione (tra cui suo ...