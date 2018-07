Marco muore a 19 anni dopo l' orale della maturità | diploma consegnato ai genitori durante

Marco muore a 19 anni dopo l'orale della maturità : il diploma consegnato ai genitori al funerale : Aveva appena sostenuto l'esame orale di maturità ed è morto poco dopo in un terribile incidente d'auto che non gli ha lasciato scampo: il diploma è stato consegnato al suo funerale ai genitori. Marco ...

“È successo al funerale di Marco”. Muore dopo la maturità : il gesto commovente : Un sereno e caldo giorno d’estate è rovinato da una notizia tremenda che ha gelato il sangue di tutti. È infatti impossibile restare indifferenti di fronte a quanto accaduto a Marco in uno dei giorni più belli della sua vita. Morire a 19 anni per un incidente stradale in auto. Un destino tremendo. Così se n’è andato Marco Coletta. Era studente e aveva appena discusso la tesina della prova orale all’esame di maturità, all’istituto ...

Finisce la Maturità e va a casa - Marco muore nell’incidente : il diploma consegnato al funerale : "Dichiarato maturo con 64", ha reso noto la vicepreside durante l’addio allo studente 19enne di Piove di Sacco morto tornando a casa dall’esame. Il commosso ricordo della mamma e dei compagni di classe durante il funerale celebrato ad Arzerello.Continua a leggere

Muore a 30 anni : addio Marco - gigante buono : Muore a 30 anni a Casorezzo Tragica fine per Marco Vecchio , 30 anni, residente a Casorezzo con la madre Aida Cogliati . Il giovane si è tolto la vita in casa nella tarda mattinata di martedì 3 luglio.

Tragedia sulle Alpi Apuane - scivola durante escursione : Marco cade in un dirupo e muore : La Tragedia davanti agli occhi del compagna con la quale stava trascorrendo quella che doveva essere una tranquilla gita domenicale. Dopo aver raggiunto al vetta, durante la discesa, il 52ene Marco Buscemi è improvvisamente scivolato cadendo in un dirupo sottostante.Continua a leggere

Agrigento - Marco muore in un incidente dopo aver festeggiato il suo 37esimo compleanno : Aveva appena festeggiato il suo compleanno Marco, 37 anni, ex capitano della squadra di calcio di Porto Empedocle. dopo i festeggiamenti lo schianto fatale: avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo contro un muretto: il 37enne è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30 di notte sulla strada che collega Porta Aurea con Sal Leone.Continua a leggere

Belluno - malore mentre corre alla Marmolada Historic Trail : Marco muore a 57 anni : Tragedia sulle Dolomiti, dove era in corso la famosa Marmolada Historic Trail: un uomo di 57 anni, Marco Cantù, è morto mentre partecipava alla competizione molto probabilmente a causa di un infarto. Ha accusato il malore poco dopo la partenza e per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Finisce l’esame di Maturità e torna a casa - Marco muore a 19 anni in un tragico schianto : La vittima è il 19enne Marco Coletta, studente di Piove di Sacco che stava tornando a casa dopo l'esame orale sostenuto davanti alla commissione della sua scuola per la Maturità. coinvolto in un terribile schianto in strada in cui sono rimasti feriti altre due persone.Continua a leggere

Marco si schianta in auto e muore a 19 anni : tornava dalla Maturità : ... di godersi uno scampolo d'estate, prima della pubblicazione dei risultati che, sicuramente, lo avrebbero premiato e gli avrebbero consentito di spiccare il volo verso il mondo del lavoro. Invece ...

Schianto in moto. Marco muore a 36 anni dopo due mesi di ricovero : Il motociclista 36enne, originario di Lugo, provincia di Ravenna, lo scorso 31 marzo era rimasto vittima di un drammatico incidente nel tentativo di evitare l'impatto con un'auto. Ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine ha dovuto arrendersi.Continua a leggere

Marco muore di cancro come la moglie due anni fa : i tre figli restano orfani : MARANO LAGUNARE - Prima era accaduto alla mamma, a distanza di due anni il male si prende anche il papà: e tre ragazzi rimangono orfani. Si è spento ieri all'alba Marco Azzan, 46 anni, di Bibione, ...

Lutto a Bibione - Marco muore di cancro due anni dopo la moglie : i loro figli restano orfani : Marco Azzan è morto per un cancro ai polmoni a poco più di due anni dalla moglie Doriana, deceduta per la stessa patologia nel 2016. restano orfani i loro tre figli, due ragazze di 20 e 18 anni e un bambino di 8, che sono stati affidati al momento a un cugino: "Non ci sono parole, resta solo la preghiera".Continua a leggere