Marco D’Amore vs Il Tempo/ “Firma appello Rolling Stone - ma non prende migranti a casa”. Replica “avete rotto” : Marco D'Amore contro "Il Tempo": firma l'appello di Rolling Stone "ma non porta a casa i migranti", l'esperimento del giornale accende la Replica dell'attore di Gomorra, "avere rotto"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Cristina Chiabotto ufficializza la sua storia d’amore con Marco Roscio : la prima ‘dichiarazione’ social : Cristina Chiabotto ufficializza il suo amore per Marco Roscio pubblicando per la prima volta sui social una foto accanto al consulente finanziario che le ha rubato il cuore Finora solo paparazzate avevano immortalato Cristina Chiabotto accanto al suo nuovo amore. In questi giorni, però, durante le sue vacanze, è proprio l’ex reginetta di bellezza ad ufficializzare la sua nuova storia d’amore sui social. Dopo 12 anni di ...

ANTICIPAZIONI/ Gomorra 4 - dubbi sul futuro di Ciro - Marco D'Amore pubblica un post dal set : Gomorra 4 tornera' sul piccolo schermo nei primi mesi del 2019. Sono circolate davvero poche indiscrezioni in merito ad una precisa data per il ritorno in televisione, ma Salvatore Esposito ha lasciato intendere che l'inizio del prossimo anno sara' all'insegna della Serie TV di Sky. Cosi come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, colui che interpreta Genny Savastano ha lanciato alcune 'frecciatine' ai fan mettendo in dubbio la morte di Marco ...

Marco D'Amore : «La mia Gomorra non finisce qui - adesso sarà alla cinepresa» : Ciro Di Marzio, il personaggio che lo ha reso popolare al grande pubblico, ormai è morto, ma per Marco D'Amore il cammino di Gomorra non si interrompe, anzi. L'attore sarà infatti uno dei registi ...

Ciro di Gomorra racconta Pompei : Marco d’Amore e Alberto Angela insieme su Rai1 : I fan non rivedranno più Ciro di Gomorra alle prese con traffici o omicidi ma sicuramente per Marco d'Amore si aprirà un momento davvero fiorente per la sua carriera. Adesso l'attore è pronto a sperimentare nuove strade, fare nuovi lavori e vestire i panni di altri personaggi per lavarsi via di dosso la "puzza" che Ciro di Marzio gli ha lasciato addosso. Marco d'Amore nelle scorse settimane è stato dietro la macchina da presa dei nuovi ...

Salvatore Esposito e Marco d’Amore con Roberto Saviano contro Salvini : “Sdegno per quello che ti accade” : Ormai è una vera e proprio mobilitazione in rete quella di Salvatore Esposito e Marco d'Amore che hanno deciso di schierarsi dalla parte di Roberto Saviano. Il pomo della discordia è ancora una volta legato alle parole del neo Ministro dell'Interno Matteo Salvini che, parlando del controllo dei soldi degli italiani, ha lanciato la sua freccia proprio contro il papà di Gomorra "reo" di avere la scorta nonostante viva poco o niente in ...

Myrta Merlino fidanzata con Marco Tardelli : "Ho scoperto l'amore maturo" : Ormai non si nascondono più. Quello nato tra Myrta Merlino, la conduttrice de L'Aria Che Tira su La 7, e Marco Tardelli, ex centrocampista da urlo della Nazionale, è un grande amore. Il calciatore è stato più volte ospite nello studio della giornalista, e forse proprio lì è esplosa la scintilla. "Con lui ho scoperto cosa vuol dire un amore più maturo, fatto di comprensione, di voglia di condividere e di vite già complicate dietro le ...

Marco D’Amore e Salvatore Esposito sul set di Gomorra 4 : l’Immortale regista a Bologna? : Marco d'Amore e Salvatore Esposito sul set di Gomorra 4, proprio come ai vecchi tempi quando la loro sintonia è riuscita a bucare gli schermi e colpire dritti al cuore i fan della serie. Basta ascoltare la colonna sonora o una delle musiche scelte per la serie Sky per rivivere alcuni dei momenti che hanno visto protagonisti Genny e Ciro ma adesso tutto è cambiato. Il boss dei Savastano è rimasto solo, alle prese con le new entry della serie, ...

Marco BOCCI - SORPRESA DI LAURA CHIATTI AD AMICI 17/ Video - "amore è un faro che sovrasta la tempesta" : SORPRESA per MARCO BOCCI ad AMICI 17: LAURA CHIATTI canta in studio e lui fatica a trattenere le lacrime. Poi arriva la dichiarazione d'amore su Instagram.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 08:10:00 GMT)

Tutti pazzi de Il Miracolo : da Stefano Accorsi a Jovanotti e Marco D’Amore - ecco il giudizio delle star : La serialità italiana è cresciuta e ha superato quel limite di trash e di noia che l'ha contraddistinta negli anni e Il Miracolo ne è la prova. La rivoluzione iniziata con Gomorra (volente o nolente, è così) continua con le serie tv e non solo con le produzioni originali Sky ma anche con i prodotti Rai che tanto sono piaciuti all'estero e che sono stati acquistati nei mesi scorsi (a cominciare da La Porta Rossa e finendo a Rocco ...

Marco Bocci sta meglio e fa un gesto d’amore per i bambini malati : Marco Bocci finalmente sta meglio e, insieme a Laura Chiatti, ha deciso di fare un gesto d’amore per i bambini malati. Nelle ultime due settimane l’attore è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo essere arrivato al pronto soccorso con febbre alta e mal di testa. In cura nel reparto Malattie Infettive, Bocci avrebbe contratto – secondo fonti ospedaliere non ufficiali – ...

Cristina Chiabotto e Marco Roscio - l’amore va di corsa : Sorride Cristina Chiabotto al fianco di Marco Roscio, il nuovo amore con cui ha voltato pagina dopo la fine della storia con Fabio Fulco. La showgirl torinese è stata fotografata dal settimanale Chi in edicola mercoledì 16 maggio con il suo compagno, il manager torinese e direttore generale di una cartiera che condivide con la ex Miss Italia non solo la passione per la Juventus, ma anche per la corsa dal momento che la rivista diretta da Alfonso ...