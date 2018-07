Maradona e la sua teoria sui Mondiali | La ' mafia' delle nazionali europee porta via

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) "C'è unachevia i calciatori africani per naturalizzarli per le. E molte volte il bisogno obbliga questi giovani giocatori a fare una scelta del genere". È un Diegosenza peli sulla lingua quello che, nel corso della trasmissione "La mano del Diez" sull'emittente venezuelana Telesur, sottolinea che trequattrosemifinaliste aisono in gran parte composte da figli d'immigrati e genteex colonie."Il 70% della Francia è composto da immigrati", ha sottolineato - nella trasmissione nella notte tra sabato e domenica con frasi che poi hanno avuto eco su tutti i media on line - l'ex fuoriclasse del Napoli, che poi precisa che Inghilterra e Belgio hanno percentuali quasi analoghe. "Del resto - dice ancora- è normale. Sono ragazzi che "spesso vivono in condizioni di svantaggio" e quindi ...