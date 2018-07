Mamma in auto si ribalta con il bimbo di un anno

Ladro tenta di rubarle l’auto con i bimbi dentro - Mamma gli spara e lo fa schiantare : Il malvivente è rimasto ferito e si è schiantato con la vettura contro una recinzione. "Si è svolto tutto in pochi attimi, gli ho urlato di fermarsi, di scendere dalla macchina ma non lo avrebbe fatto" ha raccontato la donna.Continua a leggere

Fratellini e Mamma feriti nel tamponamento fra auto : Fratellini feriti nel tamponamento fra auto. E' successo questa mattina, mercoledì 4 luglio, alle 10.31 in via Romana ad Arezzo . In ospedale sono stati trasportati un bambino e una bambina di 9 e 5 ...

Mamma dimentica la figlia di 21 mesi in auto : quando esce dal lavoro la trova morta : Una Mamma dell'Oregon è stata accusata di omicidio colposo dopo aver lasciato la figlioletta in auto per ore e aver così causato la morte della bambina. La donna era convinta di aver portato, come ogni mattina, sua figlia all’asilo.Continua a leggere

Lecce - lascia i figli in auto mentre va a ballare con gli amici : Mamma condannata a 1 anno : Una mamma pugliese di 39 anni è stata condannata a un anno di reclusione con l'accusa di abbondono di minori, oltre a pagare una provvisionale all'ex marito e ai due ragazzi di 6 e 10 anni. La sua colpa? Avrebbe lasciato i figli a dormire in auto mentre andava a divertirsi al pub con i suoi amici.Continua a leggere

Scontro tra auto a Savigliano : Mamma ferita - grave la bimba di 2 anni : Alle 19 i vigili del fuoco sono intervenuti a Savigliano per un incidente stradale in via Cavallotta sulla Sp 156/662 , Savigliano-Saluzzo, . Due le auto coinvolte nello Scontro in cui sono rimaste ...

Scontro fra due auto a Savigliano : in codice rosso bimba di 2 anni - ferita la Mamma : Un grave incidente stradale si è verificato questa sera in strada Cavallotta a Savigliano. Due auto si sono scontrate intorno alle 19,30. Nell'impatto sono rimaste ferite mamma e figlia di 2 anni. ...

Ubriaca fradicia in auto col figlio - Mamma aggredisce gli agenti : Era talmente tanto Ubriaca che, un passante che l'ha vista riversa sul volante, ha pensato fosse stata colpita da un malore e ha chiamato la polizia. Ma alla vista degli agenti la donna è andata su tutte le furie.

Auto giù dal ponte : la Mamma stava accompagnando i bimbi a scuola - grave la figlia superstite : Maria Stella Traina, 32 anni, e il figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale nella provincia di Agrigento. L’Auto guidata dalla donna è precipitata per 20 metri da un viadotto. L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata tirata fuori dalle lamiere ed è stata portata all'ospedale dei bambini di Palermo.Continua a leggere

Auto vola da viadotto : morti Mamma e bimbo : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Grave incidente questa mattina a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Una donna, di circa trentanni, e il figlio di 4 anni sono morti sul colpo dopo che la loro Auto, una Fiat Punto, è uscita di strada mentre percorreva un viadotto a circa tre chilometri

Agrigento - auto giù da viadotto : muoiono Mamma e figlio di 4 anni - grave la sorellina di 7 : Una donna di 32 anni e il suo bambino di 4 anni sono morti per essere precipitati con la loro auto giù da un viadotto sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina a Lercara Friddi, in provincia di Agrigento. Gravissima la figlia di 7 anni, che viaggiava con loro, e che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Palermo. Ancora da chiarire la dinamica.Continua a leggere

Incidenti : auto vola da viadotto nell'agrigentino - morti Mamma e bimbo : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Grave incidente questa mattina a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Una donna, di circa trentanni, e il figlio di 4 anni sono morti sul colpo dopo che la loro auto, una Fiat Punto, è uscita di strada mentre percorreva un viadotto a circa tre chilometri

Pordenone - Mamma litiga con la figlia 15enne - la picchia e poi la investe con l’auto : Una mamma di 55 anni ha litigato violentemente con la figlia 15enne e l'ha investita con l'auto sotto gli occhi di increduli passanti. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni personali perché i traumi provocati alla figlia minorenne e a un uomo che si trovava nelle vicinanze per caso sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.Continua a leggere

Mensa scolastica - cassazione : auto di lusso? Niente sconto/ Mamma contro Comune di Chieri : "Ho l'auto vecchia" : Mensa scolastica, cassazione: auto di lusso? Niente sconto. Mamma contro Comune di Chieri: "Ho l'auto vecchia e non a intestata a me", ma i giudici non le danno ragione(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:26:00 GMT)

San Severino - schianto in auto : giovane Mamma muore dopo una settimana di agonia : SAN Severino - Ilaria Raggi non ce l'ha fatta. Si è spenta all'ospedale di Torrette di Ancona la giovane mamma che martedì scorso era stata coinvolta in un terribile frontale lungo la strada ...