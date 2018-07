Maltempo : Coldiretti Padova - danni a mais - soia e qualche vigneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate. "Come ripetiamo da tempo - afferma il direttore di Coldiretti Padova Giova

Maltempo : Coldiretti - Lombardia flagellata da grandine ogni settimana : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Almeno una tempesta di ghiaccio a settimana, nell’ultimo mese, ha colpito la Lombardia con danni nelle campagne o nei centri abitati. Lo rileva un monitoraggio della Coldiretti regionale, diffuso in occasione della nuova ondata di Maltempo che nelle ultime ore ha investito diverse zone del territorio distruggendo raccolti di mais, frumento, soia e riso e uccidendo animali. Innumerevoli i danni ai campi e ...

Maltempo : Coldiretti - Lombardia flagellata da grandine ogni settimana : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Almeno una tempesta di ghiaccio a settimana, nell'ultimo mese, ha colpito la Lombardia con danni nelle campagne o nei centri abitati. Lo rileva un monitoraggio della Coldiretti regionale, diffuso in occasione della nuova ondata di Maltempo che nelle ultime ore ha investi

Maltempo : Coldiretti - Lombardia flagellata da grandine ogni settimana : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Almeno una tempesta di ghiaccio a settimana, nell’ultimo mese, ha colpito la Lombardia con danni nelle campagne o nei centri abitati. Lo rileva un monitoraggio della Coldiretti regionale, diffuso in occasione della nuova ondata di Maltempo che nelle ultime ore ha investito diverse zone del territorio distruggendo raccolti di mais, frumento, soia e riso e uccidendo animali. Innumerevoli i danni ai ...

Maltempo : Coldiretti - grandine devasta mais - soia e riso nell'est milanese : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - mais e soia distrutti, pomodori e riso danneggiati per centinaia di ettari dai violenti temporali con grandine e forti raffiche di vento che intorno alle 19 di ieri, hanno flagellato l’est milanese. A denunciarlo è la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, che indic

Maltempo NELLE AREE INTERNE UNA VERA ECATOMBE LA COLDIRETTI DI ENNA E CALTANISSETTA CHIEDE LO STATO DI STATO DI CALAMITÀ NATURALE : I danni sono evidenti e avranno ripercussioni notevoli sulla economia agricola e non solo. Per questo conclude la COLDIRETTI di ENNA e CALTANISSETTA abbiamo chiesto agli enti preposti il ...

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti ‘stato di calamità in Sicilia’ : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – strade poderali, interpoderali e comunali distrutte, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo. E’ cominciata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi nelle province di Caltanissetta ed Enna. La Coldiretti con i propri tecnici sta monitorando il territorio ma ormai è ...

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti ‘stato di calamità in Sicilia’ (2) : (AdnKronos) – Colpite anche alcune produzioni frutticole, con notevole cascola derivante dalla forte pioggia e dai venti. “è un’annata che non fa presagire nulla di positivo non solo per il Maltempo ma anche per i prezzi alla produzione che rimangono bassi – spiegano dalla Coldiretti -. Il grano, in fase di trebbiatura, in molti areali ha perso le qualità minime per essere commercializzato”. In tutto il territorio ...

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti 'stato di calamità in Sicilia' (2) : (AdnKronos) - Colpite anche alcune produzioni frutticole, con notevole cascola derivante dalla forte pioggia e dai venti. "È un’annata che non fa presagire nulla di positivo non solo per il Maltempo ma anche per i prezzi alla produzione che rimangono bassi - spiegano dalla Coldiretti -. Il grano, in

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti 'stato di calamità in Sicilia' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - strade poderali, interpoderali e comunali distrutte, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo. E' cominciata la conta dei danni causati dalle piogge dei

Maltempo Enna e Caltanissetta - Coldiretti : gravi danni nelle campagne - chiesto il riconoscimento dello stato di calamità : “nelle province di Caltanissetta e di Enna è iniziata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi: distrutte strade poderali, interpoderali e comunali, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo“. è questo il risultato della prima analisi della Coldiretti che con i propri tecnici sta monitorando il ...

Maltempo : Coldiretti - 'strage del grano in Sicilia - è calamità' : I danni sono evidenti e avranno ripercussioni notevoli sulla economia agricola e non solo. "Per questo - conclude la Coldiretti di Enna e Caltanissetta - abbiamo chiesto agli enti preposti il ...

Maltempo Calabria - Coldiretti : “La Regione verifichi i danni e lo stato delle colture” : “Negli ultimi giorni l’eccesso di pioggia e le autentiche bombe d’acqua, in particolare nei Comuni di Nicotera e Joppolo nel Vibonese e nel reggino nei Comuni di Scilla, Bagnara Calabra e Reggio Calabria, hanno prodotto danni all’agricoltura e smottamenti ed allagamenti con difficoltà alla viabilità”. E’ quanto si afferma in un comunicato di Coldiretti Calabria. “Sempre di più – sostiene il ...

Xylella e Maltempo - produzione di olio dimezzata in Puglia. Coldiretti : così crescerà l'import dall'estero : 'Il settore, già alle prese con l'emergenza nazionale Xylella che ha distrutto l'economia olivicola del Salento - dice il presidente del Cno Gennaro Sicolo - adesso fa la conta dei danni provocati ...