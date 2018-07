Maltempo | Coldiretti Padova | danni a mais | soia e qualche vigneto 2

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti ‘stato di calamità in Sicilia’ (2) : (AdnKronos) – Colpite anche alcune produzioni frutticole, con notevole cascola derivante dalla forte pioggia e dai venti. “è un’annata che non fa presagire nulla di positivo non solo per il Maltempo ma anche per i prezzi alla produzione che rimangono bassi – spiegano dalla Coldiretti -. Il grano, in fase di trebbiatura, in molti areali ha perso le qualità minime per essere commercializzato”. In tutto il territorio ...