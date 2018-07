Mafia | blitz San Cataldo | le mani dei boss sugli appalti del Comune 3

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune (2) : (AdnKronos) - Dalle attività di intercettazione, inoltre, è emerso il ruolo di Paolo Iannello, già a capo dell’ufficio tecnico comunale di San Cataldo, che insieme al figlio Davide Francesco, aveva raggiunto "accordi corruttivi con Liborio Lipari, amministratore della società Ecolgest per turbare la

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - appalti pilotati e assunzioni di boss. il 'comitato d’affari' scoperto a San Cataldo (Caltanissetta) e composto da funzionari comunali e imprenditori locali, in alcuni casi contigui alla locale famiglia mafiosa, era in grado di condizionare pesantemente le più rilevanti

Mafia : arrestato carabiniere in blitz S.Cataldo - era ‘talpa’ boss : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – C’è anche un carabiniere tra gli arrestati dell’operazione ‘Pandora’, eseguita a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza e che ha svelato un ‘comitato d’affari’ che gestiva gli appalti in materia di rifiuti nel Comune del Nisseno. Per gli investigatori è lui la ‘talpa’ che informava i boss dell’esistenza ...

Mafia : blitz S.Cataldo - perquisizioni in uffici comunali : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - Bufera al Comune di San Cataldo, nel Nisseno, dopo l'operazione 'Pandora' di carabinieri e Guardia di finanza, che ha portato all'esecuzione di 16 misure cautelari. I reati a vario titolo contestati sono associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, turbativa

Mafia : arrestato carabiniere in blitz S.Cataldo - era 'talpa' boss : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - C'è anche un carabiniere tra gli arrestati dell'operazione 'Pandora', eseguita a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza e che ha svelato un 'comitato d'affari' che gestiva gli appalti in materia di rifiuti nel Comune del N

Mafia : arrestato carabiniere in blitz S.Cataldo - era ‘talpa’ boss : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – C’è anche un carabiniere tra gli arrestati dell’operazione ‘Pandora’, eseguita a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza e che ha svelato un ‘comitato d’affari’ che gestiva gli appalti in materia di rifiuti nel Comune del Nisseno. Per gli investigatori è lui la ‘talpa’ che informava i boss ...

Mafia - blitz contro cosche agrigentine e palermitane : 10 arresti : Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti proviene da NewsGo.

Mafia - 10 boss scarcerati a febbraio tornano in carcere/ Ultime notizie video : blitz contro clan agrigentini : Mafia, 10 boss scarcerati a febbraio tornano in carcere. Ultime notizie, video dell'operazione Montagna 2: blitz contro clan tra Agrigento e Palermo. Decapitate le cosche siciliane. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Blitz antiMafia ad Agrigento - 10 boss tornano in carcere - : In manette sono finiti alcuni membri di Cosa Nostra, già arrestati lo scorso gennaio nell'ambito della maxioperazione "Montagna", ma successivamente scarcerati per uno difetto di motivazione

Blitz antiMafia ad Agrigento - 10 boss tornano in carcere : Blitz antimafia ad Agrigento, 10 boss tornano in carcere In manette sono finiti alcuni membri di Cosa Nostra, già arrestati lo scorso gennaio nell'ambito della maxioperazione "Montagna", ma successivamente scarcerati per uno difetto di motivazione Parole chiave: ...

Blitz antiMafia a Roma : 58 arresti a Montespaccato : L'operazione condotta dai Carabinieri di Roma e dalla Polizia di Stato con la collaborazione della Guardia civil spagnola - Duro colpo al clan mafioso che a Roma agiva nel quartiere di Montespaccato. ...

Mafia : blitz Cc - 19 arresti clan Laudani : ANSA, - CATANIA, 19 GIU - Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 19 presunti capi ed affiliati del gruppo di Paternò del clan mafioso ...

Droga e usura. Blitz contro la Mafia di Montespaccato - 58 arresti tra Roma - Sardegna - Molise - Piemonte e Spagna : Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia civil spagnola, tra Roma, la Sardegna, Molise e Piemonte e Spagna per eseguire un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Dda, ...

Roma - maxi blitz contro la Mafia di Montespaccato : Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la ...