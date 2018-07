Macerata | omicidio Pamela | Oseghale chiede di essere interrogato

Pamela - procura di Macerata ha chiuso indagini per Innocent Oseghale : contestati stupro e omicidio : La procura di Macerata ha chiuso le indagini nei confronti di Innocent Oseghale, il nigeriano 29 anni, in carcere a Marino del Tronto (Ascoli Piceno), per l’omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro commesso il 30 gennaio scorso in un appartamento a Macerata. omicidio volontario aggravato in quanto commesso nell’ambito una violenza sessuale, vilipendio, distruzione, occultamento di cadavere e violenza sessuale ai danni di una ...

Macerata - processo Luca Traini : chiesta perizia psichiatrica/ Raid razzista per vendicare l’omicidio di Pamela : Raid razzista a Macerata: Luca Traini, processo chiede perizia psichiatrica su capacità di intendere e di volere. Avrebbe cercato di vendicare la morte di Pamela Mastropietro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:54:00 GMT)

Pamela Mastropietro - oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio/ Lutto cittadino a Macerata e nella capitale : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:58:00 GMT)

Omicidio di Macerata : Oseghale insiste - 'Non ho ucciso Pamela' : Intercettazione shock nella cella dei presunti complici: 'il 30 gennaio Innocent mi chiese se volevo stuprare una ragazza che dormiva ma gli dissi che non ero interessato' -

