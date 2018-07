Ma non va buttata a mare la flotta a guida italiana

ilgiornale

(Di lunedì 9 luglio 2018) Matteo Salvini, dopo le Ong, va alla guerra contro le flotte internazionali che solcano il Mediterraneo e scaricano i migranti in Italia. E fa bene, ma il comando della missione più importante, Eunavfor Med, ribattezzata Sophia, è italiano a bordo della nostra ammiraglia San Giusto. L'unità navale irlandese che ieri ha sbarcato 106 migranti a Messina soccorsi nel Mediterraneo fa parte proprio di questa. Ed il comandante è l'ammiraglio italianissimo, Enrico Credendino, che avrà ovviamente avallato l'ennesimo sbarco di clandestini e profughi a casa nostra. Al momento è obbligato a farlo perché la missione non prevede di portarli in Libia o consegnare i migranti alle motovedette di Tripoli.La missione Eunavfor Med è nata nel 2015 con l'obiettivo primario di contrastare scafisti e trafficanti, ma in realtà ha raccolto in44.800 migranti tutti sbarcati in Italia. Non a caso ...