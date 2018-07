M5S | Renzi | sono vecchia destra altro che nuova sinistra

Matteo Renzi contro M5S : "È la vecchia destra" : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha aperto oggi l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico con una sorta di mea culpa, attribuendosi "tutte le responsabilità della sconfitta del PD", pur dicendosi non l'unico responsabile di un tracollo che ha permesso la crescita di Lega e M5S e il loro arrivo al Governo.Nella sua relazione, Renzi ha elencato i dieci motivi alla base della sconfitta elettorale del Partito Democratico alle ultime ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5S nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...