M5S | Di Maio | Grillo anima Movimento | da lui non si prescinde

M5S : Di Maio - Berlusconi non riconosce lavori umili - mi meraviglia : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca lavori umili come lavori. Non credo di dovermi scusare per aver fatto lavori umili… Invece proprio quelle esperienze mi possono servire per aiutare tanti giovani che non trovano lavoro o sono disposti ad accettare anche senza essere pagati pur di avere un lavoro”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo M5S: Di Maio, Berlusconi non ...

Scontro nel governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Modifiche? Migliorare significa solo aggiunte. Il M5S non arretrerà sulle norme” : Le modifiche significano solo aggiunte e modi per annacquare il Decreto Dignità. Lo dice, anzi lo ripete, il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in vista dell’avvio dell’iter parlamentare che da domani porterà in Aula per la prima volta un provvedimento legislativo del governo Conte. Nei confronti del Decreto sono state espresse numerose critiche da parte delle associazioni di categoria dei datori di ...

BERLUSCONI : "DL DIGNITÀ M5S-LEGA CONTRO IMPRESE"/ Di Maio replica : "abbiamo tutelato fasce più deboli" : BERLUSCONI: "Dl DIGNITÀ CONTRO le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia CONTRO la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Pensioni d’oro - Di Maio : “Presto la legge per tagliarle. Per Renzi M5S è destra? Lo dice per sentirsi di sinistra” : “Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle Pensioni d’oro. Puntiamo a che l’ok a questo provvedimento arrivi prima dell’estate”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso dell’intervista a Maria Latella su Sky tg24. “Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi” avrà un taglio dell’assegno “in proporzione ai contributi ...

REDDITO DI CITTADINANZA - FICO : FARLO O M5S MUORE/ L'Ue blocca il piano di Luigi Di Maio : REDDITO di CITTADINANZA, FICO: "FARLO o M5s MUORE". Il presidente della Camera annuncia inoltre: "Delibera per eliminare doppie indennità di funzione"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:53:00 GMT)

Jerry Calà loda il governo Lega-M5S e Di Maio gli risponde : 'Doppia libidine' : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonché vice Premier, continua ad utilizzare la propria pagina Facebook per comunicare con l'elettorato e per rispondere a quanti criticano o ...

Lavoro : Di Maio - se si vuole annacquare norme Dl Dignità M5S sarà argine : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Il Parlamento è sovrano. Ho fatto parte di un gruppo di opposizione per 5 anni che chiedeva di modificare e di migliorare le norme. Se le modifiche vanno nell’ottica del miglioramento troveranno nel movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo se invece se si vogliono annacquare le norme che abbiamo scritto, se si vuole annacquare la norma sul gioco d’azzardo, sulle ...

Rai - niente accordo tra M5S e Lega/ Battaglia sul Tg1 : Di Maio punta al Dg - Salvini vuole anche il Tg2 : Rai, niente accordo tra M5s e Lega: fumata nera del Governo. E' Battaglia sul Tg 1: Luigi Di Maio punta al dg, Matteo Salvini vuole anche il Tg2, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Giancarlo Giorgetti - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Vedremo se dura l'asse tra Lega e M5S' : 'La vera opposizione è in Europa, in Italia non ne abbiamo'. L'immagine usata da Giancarlo Giorgetti sul palco di Pontida è forte, perché evoca indirettamente le ombre di complotti internazionali e ...

M5S - addio governo per SpadaforaCorrerà per la Regione CampaniaDi Maio "esilia" il suo (ex) mentore : Il mentore di Luigi Di Maio, diventato troppo ingombrante per il vicepremier grillino, lascerà l'esecutivo e correrà come governatore in Campania Segui su affaritaliani.it

Salvini il politico più amatoBoccone amaro per Di MaioIl n°1 M5S battuto dal ministro Tria : Matteo Salvini è attualmente il politico che gode maggiormente della fiducia degli italiani. Secondo un sondaggio dell'Istituto Noto, il ministro dell'Interno gode della fiducia del 56 % degli intervistati, e si classifica al primo posto. Segui su affaritaliani.it