Luis Enrique nuovo ct della Spagna

Accadde oggi : la gomitata di Tassotti a Luis Enrique e la prima prova tv della storia : Se per l'Italia il Mondiale di Usa '94 è quello del rigore sbagliato da Roberto Baggio nella finale di Pasadena persa contro il Brasile, per la Spagna rappresenta la Coppa del mondo in cui un giovane ...

Spagna - Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico : ROMA - Adesso è ufficiale: Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola, Rfef,, Luis Rubiales, al termine della riunione del ...

Luis Enrique è il nuovo allenatore della nazionale spagnola di calcio : Luis Enrique è il nuovo allenatore della nazionale spagnola di calcio. Enrique, che in carriera ha allenato la Roma, il Barcellona e il Celta Vigo, prende il posto di Fernando Hierro, che è stato allenatore ad interim della nazionale per The post Luis Enrique è il nuovo allenatore della nazionale spagnola di calcio appeared first on Il Post.

Spagna - ufficiale : Luis Enrique è il nuovo ct : MADRID, Spagna, - Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales. L'ex allenatore del Barcellona firmerà un contratto ...

Spagna - ufficiale : Luis Enrique è il nuovo Ct : Dopo la debacle ai Mondiali in Russia inizia un nuovo progetto in casa Spagna, la notizia era nell’aria ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, scelto il nuovo Ct. Le Furie Rosse hanno deciso di ripartire dall’ex Barcellona Luis Enrique che sarà il commissario tecnico, l’annuncio è arrivato direttamente in conferenza stampa dal presidente della Federazione spagnola Rubiales. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Spagna - Luis Enrique è il nuovo Ct della nazionale : Molina diventa Ds al posto di Hierro : Tre titoli in fila. Tre delusioni in fila. Campioni d'Europa nel 2008 e nel 2012, a spese dell'Italia in finale. Campioni del mondo nel 2010. In ciclo magico, straordinario. Il calcio del tiqui-taca. ...

Spagna - ora è ufficiale : Luis Enrique è il nuovo allenatore : ROMA - Nessuna sorpresa. La Federazione Spagnola ha reso noto che Luis Enrique sarà il nuovo ct della nazionale. L'ex allenatore della Roma prende il posto di Fernando Hierro che aveva rilevato le ...

Mondiali : Luis Enrique nuovo ct Spagna : ANSA, - ROMA, 9 LUG - Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola, Rfef,, Luis Rubiales, al termine della riunione del consiglio ...

Luis Enrique nuovo ct della Roja : Luis Enrique e' il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales. L'ex allenatore del Barcellona firmera' un contratto biennale e ...

Russia 2018 - la Spagna sceglie il nuovo ct : Luis Enrique in pole : Sarà Luis Enrique, ex giocatore e tecnico del Barcellona con un passato in nazionale e una stagione alla guida della Roma, il successore di Fernando Hierro sulla panchina della Spagna: ne è certo ...

Spagna - la Nazionale riparte da Luis Enrique : Spagna, Luis Enrique avrà il compito di risollevare la Nazionale dopo il tonfo ai Mondiali di Russia 2018 Sarà Luis Enrique il nuovo allenatore della Spagna, dopo il flop altisonante targato Hierro ai Mondiali di Russia 2018, gli spagnoli di Marca ne sono certi. Lo stesso Hierro ha preso il testimone da Lopetegui, dopo l’esonero lampo del Ct dovuto al suo accordo a sorpresa con il Real Madrid. Adesso la Federazione spagnola ha deciso ...

Spagna - flop Mondiale : Hierro dice addio - ecco Luis Enrique : Spagna, flop Mondiale- Un flop Mondiale inaspettato e forse totalmente a sorpresa. La Spagna si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Quasi certo l’addio a Hierro. Il ct spagnolo, subentrato al posto di Lopetegui, lascerà il posto ad un C.t di maggiore esperienza. Un nuovo percorso per puntare dritti agli Europei del 2020. LUSI […] L'articolo Spagna, flop Mondiale: Hierro dice addio, ecco Luis Enrique proviene da Serie A News ...

Chelsea : Luis Enrique di nuovo favorito : Luis Enrique mette la freccia e supera Laurent Blanc. La corsa alla panchina del Chelsea registra l'ennesimo colpo di scena. Detto che le chance che Antonio Conte venga confermato nonostante abbia ...

Il Chelsea dice no a Luis Enrique : Le strade di Antonio Conte e del Chelsea quasi certamente si separeranno a prescindere dall'esito della finale di FA Cup di domani ma non sara' Luis Enrique a prendere il posto dell'ex ct azzurro. ...