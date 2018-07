Lo strazio dei genitori che non sanno ancora chi è in salvo e chi è ancora nella grotta

Decreto dignità - Di Maio : “Non ci saranno tetti a somministrazione e ritorno dei voucher. Decida il Parlamento” : “Tutte leggende metropolitane” quelle sull’assenza delle coperture per il Decreto dignità, il provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio la cui approvazione è slittata di alcuni giorni perché, come spiegato dallo stesso leader M5s, mancano “alcune bollinature“. Rispetto alla bozza circolata alcuni giorni fa, però, il testo sta perdendo pezzi: Di Maio, intervenendo dal palco del Festival del ...

Di Maio : "Censimento dei raccomandati in pubblica amministrazione e Rai" : Il vicepremier: "Bisgna ristabilire la meritocrazia". Su Salvini: "Stili diversi, ma siamo compattissimi". E difende la sindaca Raggi sul caso Lanzalone

Lotto/ Estrazioni 16 giugno 2018 - Superenalotto e 10eLotto : numeri vincenti e il “club dei 100” : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 16 giugno: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.72/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:32:00 GMT)

L’amministrazione Trump ha annunciato la reintroduzione dei dazi sui prodotti cinesi : L’amministrazione di Donald Trump ha cambiato idea e ha annunciato che gli Stati Uniti introdurranno dazi sui prodotti cinesi per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. Trump e i suoi collaboratori hanno cambiato idea più volte sui dazi, pensati The post L’amministrazione Trump ha annunciato la reintroduzione dei dazi sui prodotti cinesi appeared first on Il Post.

Stivale Milionario SuperEnalotto/ Estrazione oggi 4 giugno : codici vincenti dei 10 premi da 1 milione di euro : Stivale Milionario SuperEnalotto, Estrazione oggi 4 giugno: i codici vincenti dei 10 premi garantiti da 1 milione di euro. Le ultime notizie su quest'iniziativa speciale(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Federica uccisa da quel male incurabile a soli 28 anni. Lo strazio dei genitori : La giovane studentessa di medicina ha lottato con coraggio fino all’ultimo contro la malattia. Le condoglianze del sindaco della sua città, Piombino: "Oggi è il momento del dolore" scrive su Facebook.Continua a leggere

Corte dei conti : Pitruzzella - baluardo per efficienza amministrazioni : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "La Corte dei conti può essere un baluardo per la salvaguardia dell'efficienza delle amministrazioni, per svolgere un'azione deterrente nei confronti dei comportanti che possano recare danno alla finanza pubblica, ma anche danno all'efficienza dell'amministrazione". Co

Isola dei famosi - lo strazio di Paola Di Benedetto : 'Come mi ha ridotta Francesco Monte' : Sul numero di Chi in edicola Paola Di Benedetto , ex concorrente dell' Isola dei famosi , annuncia in esclusiva la fine della sua relazione con Francesco Monte , iniziata proprio nel reality di Canale ...

Alfie Evans è morto : lo strazio dei genitori sui social - il commento di Salvini Video : Ha smesso di soffrire nella notte. Il piccolo Alfie Evans è morto. [Video] Lo hanno comunicato all'alba i giovani genitori tramite i loro profili social. Prima l'annuncio della madre, poi quello del papa'. Proprio sulla rete, sono arrivate migliaia di condoglianze da parte del popolo dei social alla famiglia dello sfortunato bambino. La morte di Alfie Evans Il cuore di #Alfie ha smesso di battere nella notte. Alle 2.30 è stata dichiarata la ...