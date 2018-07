LIVE Wimbledon 2018 | Camila Giorgi-Makarova in DIRETTA | l’azzurra fa suo il primo set

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Camila Giorgi avanti di un set! Attesa per Federer e Nadal! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

Wimbledon 2018 : i risultati di oggi in diretta LIVE : ...18.30 finale doppio femminile Domenica 15 luglio dalle 15 finale maschile dalle 18.30 finale doppio misto SKY SPORT ...

LIVE Camila Giorgi-Makarova - Wimbledon 2018 in DIRETTA : ottavi di finale. L’azzurra per l’impresa - sogno Serena Williams ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi vs Ekaterina Makarova, ottavo di finale di Wimbledon 2018. Sull’erba londinese ci aspetta una giornata appassionante e avvincente che delineerà il tabellone dei quarti di finale per entrambi i sessi ma l’Italia avrà gli occhi soprattutto sulla marchigiana che va a caccia di un sogno: l’ingresso tra le migliori otto giocatrici di uno Slam e probabilmente la sfida ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Spettacolo con gli ottavi di finale! L’Italia tifa Camila Giorgi - attesi Federer e Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

Camila Giorgi-Makarova - Wimbledon 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il LIVE e lo streaming : Si vuol continuare a sognare. Sei anni dopo Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon e la 26enne di Macerata, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in uno Slam (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open 2013), punta in alto per centrare il miglior risultato della carriera in un Major ed entrare nel gotha del “Tempio del tennis” dalla porta principale, sull’erba prestigiosa dei Championships. Oggi, la sfida contro ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fabio Fognini sfida Vesely per volare agli ottavi di finale - attesa per Nadal : OASport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata di incontri a Wimbledon: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.30. Buon divertimento! IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fabio Fognini sfida Vesel per volare agli ottavi di finale - attesa per Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Wimbledon. Un day-6 che vedrà nuovamente protagonista Rafael Nadal. Lo spagnolo aprirà il programma sul Centrale e affronterà il giovane australiano Alex De Minaur in un match che può nascondere qualche insidia per il numero uno del mondo. In casa Italia è il giorno di Fabio Fognini, che cerca la qualificazione agli ottavi di finale, affrontando il ceco Jiri Vesely. Il cammino ...

LIVE Fognini-Vesely - terzo turno Wimbledon 2018 in DIRETTA : il ligure vuole gli ottavi di finale - Nadal nel mirino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Vesely, match valido per il terzo turno di Wimbledon 2018. Il ligure vuole assolutamente sconfiggere il ceco per volare agli ottavi di finale del terzo Slam stagionale e probabilmente regalarsi una sfida stellare contro Rafael Nadal che invece nel pomeriggio affronterà De Minaur. Il tennista italiano sembra partire con i favori del pronostico contro il ceco ma non dovrà sottovalutare un ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fabio Fognini vuole gli ottavi di finale - torna Rafael Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Wimbledon. Un day-6 che vedrà nuovamente protagonista Rafael Nadal. Lo spagnolo aprirà il programma sul Centrale e affronterà il giovane australiano Alex De Minaur in un match che può nascondere qualche insidia per il numero uno del mondo. In casa Italia è il giorno di Fabio Fognini, che cerca la qualificazione agli ottavi di finale, affrontando il ceco Jiri Vesely. Il cammino ...

Tennis - Wimbledon : Giorgi-Siniakova LIVE. Nel pomeriggio c'è Fabiano : Giocherà domani invece Fabio Fognini, che ha battuto Bolelli ieri e ora incontrerà il 24enne ceco Jiri Vesely, numero 93 al mondo. Gasport

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Camila Giorgi e Thomas Fabbiano vogliono gli ottavi di finale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di incontri nel “Tempio del tennis” di Wimbledon. Un day-5 che vedrà nuovamente protagonista Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo, opposto al tedesco Jan-Lennard Struff. Lo svizzero non dovrebbe aver problemi nel centrare gli ottavi di finale contro il teutonico ma in uno Slam come questo non bisogna mai dare tutto troppo per scontato. In casa ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Camila Giorgi e Thomas Fabbiano a caccia degli ottavi di finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di incontri nel “Tempio del tennis” di Wimbledon. Un day-5 che vedrà nuovamente protagonista Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo, opposto al tedesco Jan-Lennard Struff. Lo svizzero non dovrebbe aver problemi nel centrare gli ottavi di finale contro il teutonico ma in uno Slam come questo non bisogna mai dare tutto troppo per scontato.-- In casa Italia Camila ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Fognini batte Bolelli e avanza al terzo turno. Fabbiano fa l’impresa con Wawrinka! Fuori Muguruza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di incontri di Wimbledon: oggi, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : c’è il derby Fognini-Bolelli. Fabbiano e Berrettini per continuare a sognare! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di incontri di Wimbledon: oggi, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in ...