Listeria e cibi congelati | parla Roberto Burioni | Ecco cosa fare per non correre

In quali cibi si può annidare il batterio Listeria - in alcuni casi mortale per l'uomo : È resistente, prospera con il caldo ma resiste anche al gelo, tanto da sopravvivere anche in alimenti surgelati. Il batterio Listeria monocytogenes, causa dell'infezione listeriosi, potenzialmente mortale, è tornato a far parlare di sè dopo la segnalazione di una ditta belga sulla possibile contaminazione di alcuni prodotti, che ha portato tra l'altro al ritiro di diversi lotti di minestroni Findus dagli scaffali. ...