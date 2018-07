L’Ispettore Coliandro 7 quando inizia | ecco | in esclusiva | la data di messa in onda

superguidatv

(Di lunedì 9 luglio 2018) L’Ispettore? Le riprese della serie tv con Giampaolo Morelli hanno già preso il via da qualche mese. Sarà una lavorazione veloce perché prima di Natale la fiction andrà insu Rai 2. Proprio così secondo quanto annunciatotornerà molto presto a far danni a Bologna e provincia cercando di arrestare i delinquenti e di non combinare troppi guai nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo. L’IspettorelaPossiamo rivelarvi inche L‘Ispettore7 andrà indal prossimo 21 novembre. E’ questo ciò che viene annunciato nei palinsesti di Rai 2 per la prossima stagione televisiva. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, pertanto, l’amatissima fiction troverà nella serata del mercoledì la sua collocazione ideale. L’Ispettore più pasticcione del piccolo schermo, ...