Lippi | “Ronaldo alla Juve? Giocatore eccezionale | un bene per serie A”

calcioweb.eu

: #Lippi: «#Ronaldo alla #Juventus? Porterà altri campioni» - tuttosport : #Lippi: «#Ronaldo alla #Juventus? Porterà altri campioni» - Juventinodoc78 : RT @tuttosport: #Lippi: «#Ronaldo alla #Juventus? Porterà altri campioni» - J_Enrico : RT @tuttosport: #Lippi: «#Ronaldo alla #Juventus? Porterà altri campioni» -

(Di lunedì 9 luglio 2018) “Cristiano Ronaldontus può spaccare lo spogliatoio? Nellaci sono calciatori intelligenti ed è per questo che vince spesso e le persone intelligenti sanno benissimo che un campione come Ronaldo deve avere un ingaggio diverso. Sanno benissimo che ci sono gli sponsor. Il fattore economico è l’ultimo dei problemi per lo spogliatoio. Dal punto di vista tecnico è une che potrà disputare altri 3-4 anni ai massimi livelli. Dobbiamo essere contenti, da un punto di vista tecnico, di veder tornare un altro grande calciatore nel nostro campionato. Magari ne porterà altri a ruota”. E’ il giudizio espresso dall’ex allenatore dellantus e della nazionale italiana, Marcellosul possibile arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo a Radio Anch’Io Sport. “Adesso è un attaccante puro e ha una percentuale di ...