Lippi | “grande fiducia in Mancini e Italia tornerà al top”

(Di lunedì 9 luglio 2018) “In questo momento, la Nazionalena ha un numero importante di giocatori di qualità, in tutti i ruoli. Abbiamo bravi giovani in tutti i reparti. Necessitano di un allenatore che abbia in mente un calcio equilibrato e propositivo, eè in grado di creare una squadra di questo tipo. Ha un metodo di lavoro che permette ai giocatori di divertirsi anche in allenamento. Sono fiducioso, abbiamo ottimi giovani ed un commissario tecnico esperto”. Sono le parole dell’ex ct azzurro campione del mondo Marcellosulla nuovadi Roberto. “I nostri calciatori giocano tutti in squadre importanti in Serie A, si può costruire una Nazionale importante.può dare la svolta al nostro movimento. Abbiamo buona qualità e bravi giovani in ogni reparto, questi calciatori hanno bisogno di un allenatore che proponga un calcio sì equilibrato, ma ...