Lippi | “Buffon al Psg? Avrei preferito finisse carriera con la Juve”

(Di lunedì 9 luglio 2018) “Ho parlato con Buffon tante volte negli ultimi 3-4 mesi, gli ho detto sempre ‘decidi tu, non accettare consigli, fai di testa tua’. Lui si sente di giocare ancora. Mi sarebbe piaciuto che avesse chiuso lanella Juventus. Ma è una cosa personale”. Lo ha detto l’ex ct della Nazionale, Marcello, a Radio Anch’Io Sport nel giorno in cui Gigi Buffon verrà presentato ufficialmente come nuovo portiere del Paris Saint Germain dopo 17 anni di Juventus. “Se lui si sente in grado di giocare, deve andare avanti. Però lui continuerà a giocare finché si sentirà il numero uno. Buffon e la Nazionale? Con la Nazionale penso che abbia finito. Certo, lui è una persona di grande fedeltà e innamorato della Nazionale, se viene l’influenza a cinque portieri sono sicuro che si metterebbe a disposizione, ma ha fatto questa scelta e la ...