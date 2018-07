L’Inter riparte da Appiano Gentile in un ritiro blindato

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) L’Interdain un. La squadra nerazzurra si è radunata oggi alla Pinetina senza i propri tifosi: per motivi di sicurezza, infatti, gli allenamenti nelle prossime settimane saranno chiusi al pubblico. La struttura del centro sportivo non garantisce i parametri minimi per ospitare più di un centinaio di persone. “Restare adè la soluzione migliore – ha spiegato il tecnico Luciano Spalletti – ci sono tutti i macchinari a disposizione e si riducono i tempi anche per gli spostamenti. Poi valuteremo soluzioni alternative per i tifosi”. La squadra nerazzurra ha svolto quindi oggi il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti e sotto gli occhi del ds Ausilio e del dg Gardini. Presenti tutti i nuovi acquisti, da De Vrij ad Asamoah passando per Politano e Nainggolan, con questi ultimi protagonisti tra ...