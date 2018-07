L’idea di Vienna | azzerare le richieste d’asilo in Europa 

lastampa

(Di lunedì 9 luglio 2018) «Stop alle domande per il diritto di asilo sul territorio della Ue». L’Austria è da nove giorni presidente di turno della Ue e spinge a tavoletta sull’acceleratore per promuovere la linea dura sulla gestione della crisi dei migranti. Non solo confini europei sigillati, per bloccare qualunque sbarco o arrivo via terra non controllato. ...