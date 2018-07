Lgbt | come combattere le discriminazioni al lavoro

vanityfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Spesso capita che si diano per scontate consuetudini discutibili, senza nemmeno rendersi più conto che magari sono discriminatorie, per niente eque. E così, è sempre stato che veniva concesso il congedo per il viaggio di nozze, ma solo se ci si sposava con tutti i crismi che l’istituzione impone(va); così si è sempre dato per scontato che se il marito o lo moglie si fossero ammalati gravemente si sarebbero potuti avere i dovuti permessi per stargli/le accanto. Ma che succede se anziché il matrimonio si scegliesse un’unione civile? Non si avrebbe diritto a un periodo «off» per celebrare comunque l’importanza del legame? E che succede se, anziché il compagno che la Chiesa ha suggellatomarito o moglie, accanto a noi ci sia invece un partner del nostro stesso sesso? Non lo si potrebbe accudire con gli stessi diritti? La questione è aperta e il mese di giugno, con i ...