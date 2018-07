Leucemia mieloide | uno studio rivela che è possibile diagnosticarla anni prima

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 luglio 2018) Predire chi si ammalerà dipotrebbe essere prestocon un semplice test del sangue: a dichiararlo è una commissione di scienziati che sta lavorando per elaborare un test del sangue che sarà in grado di diredella diagnosi chi si ammalerà diacuta, un tumore del sangue molto aggressivo le cui radici sono scritte nel DNA e contro cui le cure disponibili sono ancora poche. La ricerca in corso ha visto la collaborazione degli scienziati del Wellcome Sanger Institute, Università di Cambridge in Gran Bretagna e dell’European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI). Laacuta (LMA) è una malattia che si sviluppa a partire dal midollo osseo e progredisce velocemente colpendo i “precursori” delle cellule del sangue presenti nel midollo che servono a formare globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. I malati di...