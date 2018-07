Leucemia mieloide acuta | un test del sangue può predirla anni prima

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) Un giorno con un prelievo disi potrà predire,della diagnosi, chi si ammalerà di, un tumore delmolto aggressivo che compare all'improvviso. Infatti grazie a una collaborazione internazionale si è scoperto che le persone destinate ad ammalarsi presentano neldelle modifiche genetiche riconoscibili giàdell'inizio della malattia.Resa noto sulla rivista Nature, la prospettiva si deve a un team di ricerca internazionale coordinata da scienziati del Wellcome Sanger Institute, Università di Cambridge in Gran Bretagna e dell'European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) e si è basato su dati dello studio EPIC (european prospective investigation into cancer and nutrition), uno degli studi epidemiologici più mastodontici e coraggiosi mai intrapresi.La(LMA) ...