Leu : De Masi in comitato promotore : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Il sociologo Domenico De Masi, specialista di problemi del lavoro più volte coinvolto anche in eventi M5S, sarà nel comitato promotore che porterà alla trasformazione di Liberi e Uguali da lista elettorale in partito. Lo ha annunciato il presidente di Leu, Pietro Grasso, all'insediamento del comitato a Roma.