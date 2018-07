L' Estate sta per deviare in CALDO o MALTEMPO settembrino

Presentata l'Estate Reggina 2018 con il "Reggio Live Fest" - InfoOggi.it : Previsti due spettacoli serali alle ore 21 e due matinée per le scuole alle ore 10.15. Infine, nei giorni 7 e 8 dicembre, grande chiusura al Teatro Cilea con il Musical originale 'Flashdance'. All'...

Estate ai Campi Flegrei : mostre - spettacoli e aperture speciali. La lista dei 60 eventi : Ma anche teatro, spettacoli, musica e danza. Tanti gli appuntamenti interessanti. Ve ne riportiamo alcuni, ma potete consultare qui il programma completo. sabato 14 luglio 19.30 21.00 Tempio di ...

Estate a Pordenone 2018 : gli appuntamenti in programma martedì 10 luglio : Per informazioni e prenotazioni spettacoli: tel. 043440115; info@compagniadiartiemestieri.it. Fanno teatro per divertirsi, ma anche pensando ai propri compagni più sfortunati, perché colpiti da ...

GIANMARCO ONESTINI/ Giornata da 30 e lode : "Finalmente anche per me inizia l’Estate" (Temptation Island 2018) : Dalle liti social con Soleil Sorgè in difesa del fratello Luca ONESTINI all'arrivo a Temptation Island 2018, GIANMARCO ONESTINI avrà compiuto la sua missione da tentatore?(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:20:00 GMT)

I 15 gadget tecnologici indispensabili per l’Estate in uno zaino perfetto : Abbiamo selezionato 15 gadget tech indispensabili per l'estate, a cui si aggiunge un fantastico zainetto super stiloso. Scoprite i nostri consigli per gli acquisti per affrontare l'estate da veri appassionati di tecnologia. L'articolo I 15 gadget tecnologici indispensabili per l’estate in uno zaino perfetto proviene da TuttoAndroid.

Da Napoli al Rendano debutta 'Sogno di una notte di mezza Estate' : ... il dionisiaco, il luogo della lingua madre, che nella nostra ricerca, abbiamo indagato in napoletano; la corte, ovvero l'apollineo, la razionalità, che abbiamo attraversato con l'italiano; il mondo ...

Fantascienza - 6 libri da leggere questa Estate : Se hai finito di guardare lo smartphone per cercare le ultime notizie su Cristiano Ronaldo alla Juventus, un’altra buona attività per passare il tempo sotto l’ombrellone è leggere un buon libro. E cosa c’è di meglio della Fantascienza per rilassarsi al sole? I thriller Sci-Fi sono capaci di immergerti in un mondo lontano: qualche volta anticipano il futuro, altre immaginano scenari che ancora non esistono, ma soprattutto ti ...

Una sera al Museo - tutti i giovedì d'Estate arte - musica e danza al MANN. : ... è stata stipulata una convenzione con le Associazioni "Napulitanata" e "Catartika", che offriranno uno sconto del 20% sul prezzo dei propri spettacoli ai possessori del biglietto del MANN , per ...

Vitiligine - cause scatenanti e cura della pelle in Estate : La Vitiligine è una patologia che colpisce la pelle e che d’estate può causare moltissimi problemi. Conosciuta anche con il nome di leucoderma, questa malattia si presenta quando nell’epidermide i melanociti, che hanno il compito di conferire i pigmenti, muoiono a causa della mancata produzione di melanina. Si formano dunque delle aree di colore più chiaro rispetto al naturale tono della pelle. La Vitiligine colpisce soprattuto mani, ...

Draghi conferma : "Tassi fermi fino all'Estate 2019" : "Ci aspettiamo che i tassi di interesse principali della Bce rimarranno ai livelli attuali almeno passata l'estate del 2019 e in ogni caso tanto a lungo quanto sarà necessario affinché l'evoluzione ...

Grooming d’Estate : come proteggere i capelli al sole : sole, salsedine, vento, cloro e umidità sono solo alcune delle pressioni a cui siamo sottoposti durante l’estate. Noi, e i nostri capelli. come fare quindi a proteggere le chiome durante l’esposizione solare e ritornare ad avere capelli morbidi e setosi anche al rientro in città? Bastano pochi gesti e i prodotti giusti. SOTTO IL sole Probabilmente si sottovaluta l’importanza, ma proteggere i capelli quando esposti al sole è ...

Bikini dell'Estate : Chi indossa i Bikini più hot dell' estate 2018 ? Le celebrità italiane e internazionali mostrano le proprie grazie sui social network come Instagram e Twitter e i loro fan si complimentano per lo ...