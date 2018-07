Lega | Di Maio | no imbarazzo | questione rimborsi riguarda Bossi

Luigi Di Maio - la badilata di Beppe grillo : 'Cosi non va bene - nostri valori annacquati da quelli della Lega' : Quella sera, il fondatore del Movimento 5 Stelle s'è incontrato faccia a faccia con Luigi Di Maio per 'rimproverarlo' a proposito della linea, politica e di comunicazione, tenuta dallo stesso Di Maio ...

BERLUSCONI : "DL DIGNITÀ M5S-Lega CONTRO IMPRESE"/ Di Maio replica : "abbiamo tutelato fasce più deboli" : BERLUSCONI: "Dl DIGNITÀ CONTRO le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia CONTRO la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Soldi alla Lega - Di Maio : "Credo a Salvini" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio in un'intervista a "La Repubblica" interviene sul delicato momento che sta vivendo la Lega, dopo la decisione della Cassazione in merito alla sentenza sui fondi indebitamente incassati. "La questione va affrontata per quello che è: la magistratura ha tutti gli strumenti per trovare quei Soldi qualora ci siano. Salvini ha detto che sono stati spesi". E prosegue: "Io non ho nessun ...

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Lega - Cassazione : «Per Bossi i soldi ci sono - dica dove». Di Maio : «Nessun imbarazzo» : È «onere dell'imputato» Umberto Bossi «indicare al pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo Stato non rinvenuti in disponibilità della Lega...

Luigi Di Maio : “I giornali stanno cercando di mettermi contro Salvini - ma nella Lega ci sono persone leali” : "Qui si sta giocando a mettere me contro Salvini e la Lega contro il Movimento 5 Stelle quando invece questo governo è nato con un atto di sincerità 'siamo diverse, eravamo avversari, ma per la prima volta nella storia anziché spartirci le poltrone ci siamo messi d'accordo per portare all'approvazione una serie di provvedimenti nell'interesse degli italiani", ha dichiarato Di Maio a L'Aria che tira.Continua a leggere

Lega - Di Maio : Salvini non ha chiesto a Mattarella di pronunciarsi : Roma, 6 lug., askanews, - 'Io non credo che sia stato chiesto al presidente della Repubblica di pronunciarsi su una sentenza. Un leader politico chiede un incontro al presidente della Repubblica e poi ...

Fondi Lega : Di Maio - nessun imbarazzo : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e "nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica"sottolinea Luigi Di Maio smentendo ...

Di Maio : 'I fondi della Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Lega : Di Maio - non chieste sentenze Colle : ANSA, - ROMA, 6 LUG - "Non credo sia stato richiesto al presidente della Repubblica di pronunciarsi su una sentenza. Un leader politico chiede un incontro al presidente della Repubblica e poi il ...